В Башкирии ведутся поиски пожилого грибника

В Башкирии за прошедшие сутки в лесах заблудились два грибника. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Так, 64-летний мужчина приехал в лес с супругой из села Бедеева Поляна. Пара разминулась во время поиска грибов. При этом мужчина оставил телефон в машине. Женщина забила тревогу через несколько часов. Грибник был найден в километре от машины. Он пытался самостоятельно найти дорогу из леса и получил обезвоживание.