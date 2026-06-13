Житель Башкирии зарезал 14-летнего подростка

12 июня в селе Кандры парень увидел подростка у магазина. Он решил отнять пакет с продуктами. Парень ударил ребенка ножом в область туловища и рук, после чего скрылся с похищенным пакетом. От полученных травм подросток вскоре скончался недалеко от места происшествия. Парня нашли на улице в тот же день.