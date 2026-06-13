Житель Башкирии зарезал 14-летнего подростка

В Туймазинском районе 21-летнего местного жителя обвинили в убийстве 14-летнего подростка. Подробности рассказали в Следственном комитете.
12 июня в селе Кандры парень увидел подростка у магазина. Он решил отнять пакет с продуктами. Парень ударил ребенка ножом в область туловища и рук, после чего скрылся с похищенным пакетом. От полученных травм подросток вскоре скончался недалеко от места происшествия. Парня нашли на улице в тот же день.
Сейчас с ним провели первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления и другие предметы, имеющие значение для дела, а также назначили комплекс судебных экспертиз.
Фото: СК РФ по РБ.