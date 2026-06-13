Лето с пользой и интересом. Глава республики на своих страницах в соцсетях поделился фотографией встречи со школьниками в визит-центре «Тура-хан». Дети приехали на экскурсию из Благоварского района.
Все эмоции – на фотографии. Дети рассказали, что им понравилось историческое пространство, что только подтверждает высокие позиции региона в сфере туристической привлекательности.
Сегодня стало известно, что Башкортостан поднялся в общероссийском рейтинге с 15-го на 13-е место. Этого результата удалось добиться благодаря реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». Для сравнения, поток отдыхающих в регионе по итогам прошлого года увеличился на 8% по сравнению с 2024 годом.