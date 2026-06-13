В Уфе сотрудники ГИМС ведут патрулирования на водоёмах

Не ради наказания, а чтобы предупредить. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам сегодня вышли в патрулирование. В праздничные и выходные дни количество отдыхающих на воде резко увеличивается, а значит, прибавляется и работы у инспекторов.

Сначала звуковой сигнал, потом и белый флаг с требованием остановиться. В резиновой лодке – двое взрослых и столько же детей. Рулевой без спасжилета. Это штраф – 300 рублей.

Ну, справедливо, закон есть закон. Мурат

На первый взгляд, всего-то спасжилет. Так иногда говорят и автолюбители, когда их останавливают за непристёгнутый ремень. Но эти меры, бывает, спасают жизнь.

Безопасность детей – это ответственность родителей. Мы даже если сами забудем жилеты надеть, но дети у нас всегда в жилетах. Гульназ

Примерно тот же состав: мама с папой и двое детей, но в этом случае спасжилетом отец семейства пренебрегать не стал.

Ну, вообще, мы живём на берегу Белой, микрорайон Нижегородка, и речка рядом, почему как прогулку не использовать. На рыбалку с детьми вышли в этом году второй раз. Рафис Зиннуров

Лодку с мотором купили недавно, поэтому только познают правила пользования маломерными судами. Советы от инспектора ГИМС пришлись кстати, говорит Рафис. Супруга мужчины даже сделала себе заметки в телефон.

Я записала нормативные документы, которые надо знать, чтобы с ними ознакомиться, правила поведения на воде, что мы должны иметь с собой. Для нашей же безопасности это всё. Гульмира Зиннурова

В Госинспекции по маломерным судам Хасан Хафизов работает 16-й год. До этого служил на флоте, поэтому о мерах безопасности на воде знает всё. Но этого для работы бывает недостаточно, говорит старший госинспектор. Нужно ещё к людям находить подход.

Это же надо всё равно строить диалог. Потому что грубость она нигде не пройдёт, а если с людьми разговаривать вежливо и доходчиво, причём аргументировать свои требования, вопросов не возникает. Хасан Хафизов, старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Но это если нарушитель адекватный и трезвый, добавляет госинспектор. В противном случае – другой разговор. Во-первых, это алкотестер, во-вторых, протокол задержания судна, а далее и судебный процесс.