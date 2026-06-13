Не ради наказания, а чтобы предупредить. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам сегодня вышли в патрулирование. В праздничные и выходные дни количество отдыхающих на воде резко увеличивается, а значит, прибавляется и работы у инспекторов.
Сначала звуковой сигнал, потом и белый флаг с требованием остановиться. В резиновой лодке – двое взрослых и столько же детей. Рулевой без спасжилета. Это штраф – 300 рублей.
На первый взгляд, всего-то спасжилет. Так иногда говорят и автолюбители, когда их останавливают за непристёгнутый ремень. Но эти меры, бывает, спасают жизнь.
Примерно тот же состав: мама с папой и двое детей, но в этом случае спасжилетом отец семейства пренебрегать не стал.
Лодку с мотором купили недавно, поэтому только познают правила пользования маломерными судами. Советы от инспектора ГИМС пришлись кстати, говорит Рафис. Супруга мужчины даже сделала себе заметки в телефон.
В Госинспекции по маломерным судам Хасан Хафизов работает 16-й год. До этого служил на флоте, поэтому о мерах безопасности на воде знает всё. Но этого для работы бывает недостаточно, говорит старший госинспектор. Нужно ещё к людям находить подход.
Но это если нарушитель адекватный и трезвый, добавляет госинспектор. В противном случае – другой разговор. Во-первых, это алкотестер, во-вторых, протокол задержания судна, а далее и судебный процесс.
В такое патрулирование госинспекторы ГИМС выходят регулярно. Главная цель – не выписать большое количество административных протоколов, а донести до людей, что игнорирование мер безопасности на воде и правил пользования маломерными судами может привести к печальным последствиям.