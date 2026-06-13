В Госсобрании Башкирии открылась фотовыставка памяти Константина Толкачёва

В память о спикере. В Государственном Собрании Башкортостана открылась фотовыставка «Наш Константин Борисович», посвящённая Константину Толкачёву, возглавлявшему республиканский парламент на протяжении последних 27 лет. Экспозицию составляют 49 фотографий разных периодов жизни политика. Среди них – не только работы известных фотохудожников, но также фотоматериалы Госсобрания и личного архива семьи Толкачёвых.

Выставка раскрывает разные грани Константина Борисовича, показывает как профессиональную сторону его жизни, так и страницы семейной истории, которые всегда были скрыты от глаз широкой публики. В центре внимания – не хроника событий, а человек, чей жизненный путь неразрывно был связан с новейшей историей республики.

Действительно, с его именем связано становление, формирование и развитие современного Башкортостана. Безусловно, сегодня нам его очень не хватает. Но память о нём будет жить в его делах, в истории Башкортостана, в сердцах людей, которым посчастливилось работать и общаться с ним. Илшат Тажитдинов, исполняющий обязанности председателя Госсобрания Республики Башкортостан