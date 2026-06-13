В память о спикере. В Государственном Собрании Башкортостана открылась фотовыставка «Наш Константин Борисович», посвящённая Константину Толкачёву, возглавлявшему республиканский парламент на протяжении последних 27 лет. Экспозицию составляют 49 фотографий разных периодов жизни политика. Среди них – не только работы известных фотохудожников, но также фотоматериалы Госсобрания и личного архива семьи Толкачёвых.
Выставка раскрывает разные грани Константина Борисовича, показывает как профессиональную сторону его жизни, так и страницы семейной истории, которые всегда были скрыты от глаз широкой публики. В центре внимания – не хроника событий, а человек, чей жизненный путь неразрывно был связан с новейшей историей республики.
В последние несколько лет Константин Толкачёв боролся с серьёзным недугом, но продолжал работать. Он ушёл из жизни на 74-м году 4 мая. Политика похоронили на Южном кладбище в Уфе.