В Башкирии записаться к врачу можно через мессенджер MAX

Всё больше жителей республики записываются к врачу через мессенджер MAX. В чём преимущество данного нововведения и какие ещё способы попасть на приём существуют в республике?

Поход к стоматологу каждые полгода для Полины Терефенко уже сродни обычаю: девушка тщательно следит за здоровьем зубов. И всё бы ничего, но вот с записью на приём нередко возникают проблемы.

Завсегдатай стоматологии и Оксана Иксанова. Попасть на приём в определённые дни и время, да ещё и к конкретному врачу – настоящее испытание, – рассказывает женщина. Но с недавнего времени это перестало быть проблемой.

Для этого в мессенджере достаточно авторизоваться в чат-боте «Мое здоровье. Республика Башкортостан». Для идентификации необходимо ввести данные СНИЛС и дату рождения, а затем выбрать нужного специалиста, медучреждение, дату и время. И всё это без долгого ожидания и очередей. Ведь только в стоматологическую поликлинику №6 за сутки записываются более трёх тысяч человек. К слову, на приём в итоге приходят не все.