В Башкирии появится крупная ферма на 1200 коров

Молочный инвестпроект в полтора миллиарда рублей. В Дуванском районе приступили к возведению второй очереди мегафермы, после открытия которой поголовье скота в хозяйстве «Рассвет» увеличится до 1200 единиц. В два раза вырастут и надои. На предприятии уже трудятся местные жители.

17 лет назад Анна Маямсина впервые устроилась дояркой на ферму, и с тех пор профессия стала делом её жизни. За это время технологии в животноводстве шагнули далеко вперёд. Работать стало намного легче. Вместо ручного труда используют современные доильные аппараты.

Корову загоняем в станки, обрабатываем пенкой, вытираем это всё насухо, подцепляем к станку. Когда подоилась, обрабатываем вымя снова, и она уходит кушать. Анна Маямсина, доярка

Парное молоко тут же попадает в два танкера по 16 тонн, охлаждается и ждёт отправки на молзаводы. Есть и запасная ёмкость. В хозяйстве работают над увеличением надоев, в первую очередь, за счёт собственной и качественной кормовой базы.

Покупные корма – это дорогое удовольствие, и не всегда они приносят положительный эффект. А здесь мы сами подбираем культуры, которые нам подходят для роста продуктивности скота. Сергей Ковалёв, заместитель директора по производству СПХ «Рассвет»

За процессом кормления следят зоотехники. Молочная ферма практически полностью автоматизирована, в планах – внедрение технологий искусственного интеллекта. На шее каждой коровы висят специальные датчики, которые считывают параметры животных, дают точную информацию, какую норму кормов они съели за день.

По кормлению есть отдельная программа, куда мы заносим все рецепты. Она уже сама распределяет каждый ингредиент, профессионально высчитывает сколько чего нужно. Меняя рацион здесь, мы отправляем рацион дальше на кормораздатчик. Там всё заносится в программу, он набирает это всё и раздаёт коровам. Анжела Шестакова, зоотехник по кормлению

Пока в комплексе содержатся 600 голов голштинской породы. Помимо доильного и родильного блоков, для них построили современный коровник. Здесь для животных созданы максимально комфортные условия содержания.

В автоматическом режиме работают скреперы. Навоз подчищается, чтобы копыта всегда были в чистоте и сухими, чтобы не возникало копытных заболеваний. Микроклимат поддерживается за счёт вентиляторов. Водопоение автоматическое. Филип Милиахметов, управляющий комплексом

В таких условиях каждая корова в среднем даёт по 30 литров молока в день. После второй лактации животноводы ожидают увеличения надоев и уже готовят место для содержания ещё 600 голов голштинских бурёнок.