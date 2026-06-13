Молочный инвестпроект в полтора миллиарда рублей. В Дуванском районе приступили к возведению второй очереди мегафермы, после открытия которой поголовье скота в хозяйстве «Рассвет» увеличится до 1200 единиц. В два раза вырастут и надои. На предприятии уже трудятся местные жители.
17 лет назад Анна Маямсина впервые устроилась дояркой на ферму, и с тех пор профессия стала делом её жизни. За это время технологии в животноводстве шагнули далеко вперёд. Работать стало намного легче. Вместо ручного труда используют современные доильные аппараты.
Парное молоко тут же попадает в два танкера по 16 тонн, охлаждается и ждёт отправки на молзаводы. Есть и запасная ёмкость. В хозяйстве работают над увеличением надоев, в первую очередь, за счёт собственной и качественной кормовой базы.
За процессом кормления следят зоотехники. Молочная ферма практически полностью автоматизирована, в планах – внедрение технологий искусственного интеллекта. На шее каждой коровы висят специальные датчики, которые считывают параметры животных, дают точную информацию, какую норму кормов они съели за день.
Пока в комплексе содержатся 600 голов голштинской породы. Помимо доильного и родильного блоков, для них построили современный коровник. Здесь для животных созданы максимально комфортные условия содержания.
В таких условиях каждая корова в среднем даёт по 30 литров молока в день. После второй лактации животноводы ожидают увеличения надоев и уже готовят место для содержания ещё 600 голов голштинских бурёнок.
В хозяйстве уже приступили к реализации второго этапа инвестиционного проекта. После окончания строительства ещё одного блока, поголовье стада будет увеличено до 1200 животных. Контракты на покупки и доставку дойных коров уже подписаны.