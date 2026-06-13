Из Уфы в Ярославль возобновили прямое автобусное сообщение

Из Башкортостана прямиком в столицу «Золотого кольца России». Из Уфы в Ярославль спустя 20 лет возобновили прямое автобусное сообщение. Первый рейс отправился с Южного автовокзала в пятницу в 20:00 по местному времени.

На линии будут работать современные туристические автобусы Yutong, предназначенные для комфортных дальних поездок. Время в пути – около 28 часов, стоимость билета – более трёх тысяч рублей.

Ярославль – город с богатой историей и уникальной архитектурой, который привлекает туристов со всего мира. Его центр включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь у жителей региона есть возможность с комфортом добраться до него и на автобусе. Поездки будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.