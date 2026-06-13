Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев выступил на гастрофестивале в Уфе

В Уфе продолжается фестиваль еды. На второй день была не менее насыщенная программа. Среди приглашённых гостей – председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, который провёл лекцию.

Напомним, что впервые в этом году в рамках гастрофестиваля был организован лекторий, на котором можно было послушать спикеров из разных сфер. Фестиваль получил господдержку как крупное событийное мероприятие.