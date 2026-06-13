Нейросети теперь помогают создавать проекты архитекторам и дизайнерам. Искусственный интеллект превращает эскиз в реалистичную картину будущего проекта благоустройства, сокращая при этом временные затраты. Соавтор проекта Арт-квадрата Павел Пономарёв рассказал нам, как использует нейросети в работе, а заодно поведал о скрытых смыслах современного городского пространства, которое создавали до появления цифрового мозга.
Сохранение истории – одна из задач, которую перед собой ставила команда архитекторов и дизайнеров Арт-квадрата. Это здание когда-то было частью чаеразвесочной фабрики купцов Вогау. К слову, бывших в числе богатейших семей империи. Им же принадлежали заводы в Белорецке. Все это рассказывают мозаичные панно.
Пройдя вместе с Павлом Пономаревым по Арт-квадрату, мы увидели детали, которых раньше не замечали. Например, историю моряка и его семьи на одной из стен, что оправдывает наличие морских контейнеров вокруг.
Мало кто знает, но у Арт-квадрата есть один малоприметный вход. Вот эта узенькая улочка, где всех встречают купидоны. У нее есть негласное название – улица влюблённых. Почему так? Всё потому, что в таком узком пространстве, чтобы парню и девушке пройти вместе, нужно очень плотно прижиматься друг к другу и невольно взяться за руки. Поэтому такое название. И такие приёмы, как оказалось, в Арт-квадрате используются повсюду.
Проходы сквозь стены, словно порталы, перезагружают пространство вокруг. А галерея второго уровня – ещё один путь для знакомства горожан.
Павел Пономарёв вместе с Иршатом Кагармановым создал интерьеры визит-центра Музея кочевых цивилизаций. Ранее на такие проекты уходило большое количество времени: рисовка вручную, работа в дизайнерских программах и рендеринг готовой визуализации. Нейросети упрощают и ускоряют процессы, при этом сам дизайнер всё равно на первом месте.
Павел сейчас работает над несколькими проектами и не только в родном регионе. Он отмечает: архитектура – это искусство, которое вызывает эмоции, а их просчитать искусственный интеллект не может, в отличие от человека, который и генерирует идею.