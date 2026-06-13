В Башкирии ИИ помогает архитекторам и дизайнерам создавать проекты

Нейросети теперь помогают создавать проекты архитекторам и дизайнерам. Искусственный интеллект превращает эскиз в реалистичную картину будущего проекта благоустройства, сокращая при этом временные затраты. Соавтор проекта Арт-квадрата Павел Пономарёв рассказал нам, как использует нейросети в работе, а заодно поведал о скрытых смыслах современного городского пространства, которое создавали до появления цифрового мозга.

Сохранение истории – одна из задач, которую перед собой ставила команда архитекторов и дизайнеров Арт-квадрата. Это здание когда-то было частью чаеразвесочной фабрики купцов Вогау. К слову, бывших в числе богатейших семей империи. Им же принадлежали заводы в Белорецке. Все это рассказывают мозаичные панно.

Чай именно марки «Караван» делался на этой фабрике и был на каждом столе. А вот здесь изображен сюжет, когда эта семья стала первой поставлять автомобили в Россию. Павел Пономарёв, дизайнер среды, архитектор, соавтор проекта Арт-квадрат

Пройдя вместе с Павлом Пономаревым по Арт-квадрату, мы увидели детали, которых раньше не замечали. Например, историю моряка и его семьи на одной из стен, что оправдывает наличие морских контейнеров вокруг.

Мало кто знает, но у Арт-квадрата есть один малоприметный вход. Вот эта узенькая улочка, где всех встречают купидоны. У нее есть негласное название – улица влюблённых. Почему так? Всё потому, что в таком узком пространстве, чтобы парню и девушке пройти вместе, нужно очень плотно прижиматься друг к другу и невольно взяться за руки. Поэтому такое название. И такие приёмы, как оказалось, в Арт-квадрате используются повсюду.

Мы специально в каких-то местах сократили дистанцию для того, чтобы подтолкнуть людей к социальной коммуникации, для того, чтобы вы шли по улице и спокойно могли разглядеть лицо другого человека, обменяться улыбками. Павел Пономарёв, дизайнер среды, архитектор, соавтор проекта Арт-квадрат

Площадка для прогулок нам очень нравится. И когда к нам приезжают гости из других стран, мы их тоже сюда привозим. Лиана Хабирова

Проходы сквозь стены, словно порталы, перезагружают пространство вокруг. А галерея второго уровня – ещё один путь для знакомства горожан.

И люди, которые идут на верхнем этаже, они визуально взаимодействуют с людьми на первом этаже. И к тому же, мы удлинили пешеходный трафик на 800 м. Павел Пономарёв, дизайнер среды, архитектор, соавтор проекта Арт-квадрат

Павел Пономарёв вместе с Иршатом Кагармановым создал интерьеры визит-центра Музея кочевых цивилизаций. Ранее на такие проекты уходило большое количество времени: рисовка вручную, работа в дизайнерских программах и рендеринг готовой визуализации. Нейросети упрощают и ускоряют процессы, при этом сам дизайнер всё равно на первом месте.

Это зависит от качества эскиза. Некоторые эскизы не требуют дополнений. Он выдаёт результат в точности, как и задумал. Он – интеллект, и чем подробнее картинка в него зашла, тем меньше он искажений делает. Если картинка сырая, то он начинает её изменять, потому что некоторых вещей не понимает и ему нужно объяснять. Павел Пономарёв, дизайнер среды, архитектор, соавтор проекта Арт-квадрат