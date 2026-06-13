Коллектив Уфимской школы паркура отправится выступать в Челябинскую область

Коллектив Уфимской школы паркура отправится выступать в Челябинскую область на День города Аши. Там они представят ряд трюков: быстрое и эффективное преодоление препятствий из точки «А» в точку «Б». Упор при этом делают на рациональность движений – прыжки и приземления. Для молодёжи Уфы почти 20 лет проводят безопасные занятия.

В команде – ребята разных возрастов, на тренировки принимают с пяти лет. Занимаются на открытом воздухе и специально оборудованных площадках. Среди трейсеров – студенты и взрослые сотрудники спецслужб. Есть и те, кому паркур помог улучшить здоровье.