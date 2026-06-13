В Уфе завершился 40-й турнир памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана среди юношей. До полуфинала добрались сборные Сибирского федерального округа, Башкортостана, Московской и Самарской областей. Они и разыграли комплект наград. Какая команда получила полмиллиона призовых?
На ковре вновь борцы из Башкортостана и Самарской области. Только днём ранее они боролись на групповом этапе турнира, а сейчас на кону бронзовые медали и призовые 200 тысяч рублей. Для капитана сборной республики Ильи Хазова эта встреча принципиальна. Накануне он уступил сопернику 5:8 по баллам, но второй поединок не отдал – 3:1.
Взял реванш за поражение, случившееся днём ранее, и Айдар Хамидуллин. Если в прошлой схватке с Саидом Басимовым он уступил со счётом 3:5, то на этот раз Айдар не отдал ни одного очка противнику.
Уверенно на домашнем турнире выступили Степан Бондарчук, Дамир Тагиров и Родион Тарасенко. Они выиграли все свои поединки.
В юбилейном 40-м турнире памяти Владимира Бормана участвовали коллективы из восьми российских регионов. Турнир проходит в формате командных состязаний «стенка на стенку» среди юношей до 16 и до 18 лет.
Второй год подряд победу на турнире памяти Бормана одержала сборная Московской области. В финале соревнований они были сильнее представителей Сибирского федерального округа.
Призёры турнира получили медали, грамоты и денежный приз. Кроме этого, победители повысят спортивный разряд до кандидата в мастера спорта России.