В Башкирии прогулка на сапборде едва не закончилась трагедией

В Туймазинском районе завершились поиски мужчины и двоих детей, которые не вернулись с прогулки на сапборде на озере Кандрыкуль.

Житель Альметьевска вместе с сыном и племянницей днем отправился кататься по озеру. Однако в назначенное время они не вернулись. Спустя пять часов супруга мужчины обратилась за помощью по номеру 112.

На поиски выехали спасатели и сотрудники полиции. К счастью, пропавших нашли живыми и невредимыми.

Как выяснилось, во время прогулки на озере поднялась сильная волна. Чтобы не допустить трагедии, мужчина решил добраться до острова в середине озера и переждать непогоду. После этого он вместе с детьми вернулся к лагерю на берегу.