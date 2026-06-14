Водителей Башкирии предупредили о массовых проверках

Сегодня утром, 14 июня, в республике проходят массовые проверки водителей на нескольких участках автодорог.

Экипажи ДПС работают на 1307 и 1455 км трассы М-5 «Урал», 103 км дороги Уфа – Янаул, 135 км трассы Уфа – Оренбург, 204 км дороги Уфа – Белорецк, а также на 2, 101 и 222 км подъезда к М-12 от автодороги Р-240.

Основная цель проверок – профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Особое внимание уделяют водителям в состоянии опьянения, тем, кто управляет транспортом без прав или после лишения права управления, а также нарушениям правил перевозки детей.