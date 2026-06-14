Жительницу Уфы покусала стая бездомных собак

В уфимской Черниковке женщина пострадала после нападения стаи бездомных собак. Инцидент произошел во дворе дома № 70 по улице Адмирала Ушакова, когда местная жительница возвращалась домой с работы.

По словам очевидцев, на женщину набросились три крупные собаки. В результате нападения она получила повреждения ноги. Медики зафиксировали у пострадавшей глубокие рваные раны.

После происшествия в администрации сообщили, что ранее на этот адрес уже направляли специалистов по отлову безнадзорных животных. Однако во время выезда собак во дворе не оказалось.