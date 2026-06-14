Рыбака на спускающей лодке спасли в Уфе

В Уфе спасатели предотвратили несчастный случай на воде. Во время профилактического патрулирования реки Белой в районе железнодорожного моста сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ города заметили мужчину, которому требовалась помощь.

Как выяснилось, у рыбака лодка начала сдуваться и набирать воду. Находиться в таком плавсредстве на быстром течении было опасно.

Спасатели оперативно пересадили мужчину 1984 года рождения на гидроцикл, забрали лодку и доставили его к берегу. Медицинская помощь уфимцу не понадобилась.