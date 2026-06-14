В Башкирии спасатели выехали на необычный вызов

Сегодня, 14 июня, спасатели Госкомитета РБ по ЧС оказали помощь мужчине 1955 года рождения, который не смог самостоятельно снять кольцо с пальца.

Специалисты оперативно прибыли на место и аккуратно освободили палец от украшения. Благодаря их профессиональным действиям медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Спасатели напоминают: в подобных ситуациях не стоит пытаться решить проблему самостоятельно, чтобы не травмировать палец. Лучше сразу обратиться за помощью к специалистам.