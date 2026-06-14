Возложения, скачки и флешмобы: как в Башкирии отметили День России

В Башкортостане масштабно отметили День России. Сабантуи, конные скачки, вручение паспортов и возложения цветов к монументам и памятникам. В Уфе к тому же этот праздник совпал с Днем города. Впрочем, для кого-то национальные праздники уже стали личными семейными.

Кажется, только вчера они вышли из загса, а уже прошло ровно полвека. На висячий мост Марат и Альфия Рамазановы пришли отметить свою золотую свадьбу. И это не единственный повод. В День России главе семьи исполнилось 75. Сохранить взаимные чувства на протяжения десятилетий не так уж сложно, делятся супруги.

Любить друг друга, уважать друг друга. Жить рядом с надеждой, с любовью и с верой. Слушать друг друга всегда. Трудности бывают, но надо знать, как это всё пережить.

Марат и Альфия Рамазановы, золотые юбиляры

А у этих подростков взрослая жизнь только начинается. И сразу с яркого события. В День России паспорта граждан страны им вручил лично Радий Хабиров.

Я запомню это событие. И своим детям ещё скажу, что этот паспорт не простой и что я получил его от главы.

Глеб Пастухов
Фото №1 - Возложения, скачки и флешмобы: как в Башкирии отметили День России

В День России Радий Хабиров по традиции возложил цветы к Монументу Дружбы. Башкортостан более четырех веков является надежной опорой государства. В годы Великой Отечественной войны свыше 700 тысяч жителей республики отправились на фронт. А труженики тыла делали всё для Победы. Как и сегодня, во время спецоперации. День России в условиях СВО приобрёл новое звучание и смыслы.

Башбат

В эти непростые годы, которые проходит наша страна, этот праздник имеет действительно особое значение. Мы понимаем, насколько у нас великая страна, насколько мы её любим и насколько мы ею восхищаемся.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мало кто из жителей знает, но в истории Уфы был период, когда она являлась столицей России. Гражданская война. 1918 год. На восточном фронде, на Урале, шли жестокие бои. Тогда в город приехали антисоветские и антибольшевистские силы на Уфимское государственное совещание. Меньшевики, эсэры, представители некоторых национальных автономий и казачьего войска создали так называемую уфимскую директорию, то есть Всероссийское правительство. Именно оно какой-то период руководило всей страной.

Но Уфимская директория правила недолго. Уже в октябре Красная армия была на подходе, и белое правительство переехало в Омск. А к концу осени и вовсе распалось – Колчак захватил власть.

Но в течении сентября и начала октября 1918 года Уфа была столицей России.

Рамиль Рахимов, кандидат исторических наук

Сейчас Уфа – это крупный промышленный, экономический и культурный мегаполис, в котором проживают более миллиона человек. И жители любят свой город, которому исполнилось 452 года. Свой подарок столице приготовили сотрудники Ботанического сада, на аллеях которого цветут именные пионы. Селекционеры вывели сорта «Огни Уфы», «Уфимец», «Уфимский вальс» и «Уфимский рассвет».

Самая главная их особенность – они хорошо переносят условия Башкортостана. Наши суровые зимы и наше необычное лето.

Светлана Денисова, начальник научно-просветительского отдела Южноуральского ботанического сада-института
Фото №2 - Возложения, скачки и флешмобы: как в Башкирии отметили День России

Свой вклад в улучшение внешнего облика любимого города внесла Мария Шубина. Ещё с юбилейного года она вместе с другими столичными художниками украшает неброские распределительные щитки красочными картинами куницы – символа Уфы.

Образы были даны на выбор. И я выбирала в соответствии с местоположением. Всего их пять по всему городу. И я старалась писать так, чтобы это было гармонично и сильно по цветовой гамме не выбивалось и подходило.

Мария Шубина, специалист по работе с молодёжью клуба «Вертикаль»

Все знают национальную борьбу на поясах, но мало кто видел борьбу на лошадях. Аударыш на ипподроме «Акбузат» собрал тысячи зрителей. Кульминацией мероприятия стали скачки. Самые резвые скакуны и опытные жокеи представили разные регионы, из которых они приехали в Башкортостан на День России, День города Уфы и день рождения Салавата Юлаева. Публика аплодировала каждому и также с особой теплотой встретила участников забега на лошадях башкирской породы. Забрать с собой зрители могли не только яркие эмоции, но и свежий кумыс.

У нас собралось шесть кумысоделов со всей республики. В основном из Баймакского, Учалинского, Кугарчинского районов. Натуральный кумыс. Это первый кумыс, изготовленный в этом году.

Азат Юлдашбаев, заместитель директора ипподрома «Акбузат»

День России теперь уже многодетная семья Евдокимовых отметила со своей Россией. В Уфимском районе родилась девочка с необычным именем. Пока что единственным в республике. Родители признаются: как назвать дочку, думали долго. Выбирали между Радославой, Милорадой и Рустиславой. Юлии и Евгению было важно, чтобы имя несло определенный смысл.

Имя решает многое в жизни человека, несет свою историю, судьбу, поэтому наша Россия будет великой личностью.

Юлия Евдокимова

Конечно, не такой легкий путь будет, но мы рядом.

Евгений Евдокимов

Сотни иглинцев собрались на главной площади райцентра, чтобы принять участие во флешмобе. Жители развернули российский триколор длиной в 30 метров и весом в 200 килограмм.

День России в Год единства народов ещё раз напомнил нам, что прежде всего все мы – граждане одной страны. И наша Родина сильна только тогда, когда все мы едины.

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