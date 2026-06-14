Все знают национальную борьбу на поясах, но мало кто видел борьбу на лошадях. Аударыш на ипподроме «Акбузат» собрал тысячи зрителей. Кульминацией мероприятия стали скачки. Самые резвые скакуны и опытные жокеи представили разные регионы, из которых они приехали в Башкортостан на День России, День города Уфы и день рождения Салавата Юлаева. Публика аплодировала каждому и также с особой теплотой встретила участников забега на лошадях башкирской породы. Забрать с собой зрители могли не только яркие эмоции, но и свежий кумыс.