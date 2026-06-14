В Башкортостане масштабно отметили День России. Сабантуи, конные скачки, вручение паспортов и возложения цветов к монументам и памятникам. В Уфе к тому же этот праздник совпал с Днем города. Впрочем, для кого-то национальные праздники уже стали личными семейными.
Кажется, только вчера они вышли из загса, а уже прошло ровно полвека. На висячий мост Марат и Альфия Рамазановы пришли отметить свою золотую свадьбу. И это не единственный повод. В День России главе семьи исполнилось 75. Сохранить взаимные чувства на протяжения десятилетий не так уж сложно, делятся супруги.
А у этих подростков взрослая жизнь только начинается. И сразу с яркого события. В День России паспорта граждан страны им вручил лично Радий Хабиров.
В День России Радий Хабиров по традиции возложил цветы к Монументу Дружбы. Башкортостан более четырех веков является надежной опорой государства. В годы Великой Отечественной войны свыше 700 тысяч жителей республики отправились на фронт. А труженики тыла делали всё для Победы. Как и сегодня, во время спецоперации. День России в условиях СВО приобрёл новое звучание и смыслы.
Мало кто из жителей знает, но в истории Уфы был период, когда она являлась столицей России. Гражданская война. 1918 год. На восточном фронде, на Урале, шли жестокие бои. Тогда в город приехали антисоветские и антибольшевистские силы на Уфимское государственное совещание. Меньшевики, эсэры, представители некоторых национальных автономий и казачьего войска создали так называемую уфимскую директорию, то есть Всероссийское правительство. Именно оно какой-то период руководило всей страной.
Но Уфимская директория правила недолго. Уже в октябре Красная армия была на подходе, и белое правительство переехало в Омск. А к концу осени и вовсе распалось – Колчак захватил власть.
Сейчас Уфа – это крупный промышленный, экономический и культурный мегаполис, в котором проживают более миллиона человек. И жители любят свой город, которому исполнилось 452 года. Свой подарок столице приготовили сотрудники Ботанического сада, на аллеях которого цветут именные пионы. Селекционеры вывели сорта «Огни Уфы», «Уфимец», «Уфимский вальс» и «Уфимский рассвет».
Свой вклад в улучшение внешнего облика любимого города внесла Мария Шубина. Ещё с юбилейного года она вместе с другими столичными художниками украшает неброские распределительные щитки красочными картинами куницы – символа Уфы.
Все знают национальную борьбу на поясах, но мало кто видел борьбу на лошадях. Аударыш на ипподроме «Акбузат» собрал тысячи зрителей. Кульминацией мероприятия стали скачки. Самые резвые скакуны и опытные жокеи представили разные регионы, из которых они приехали в Башкортостан на День России, День города Уфы и день рождения Салавата Юлаева. Публика аплодировала каждому и также с особой теплотой встретила участников забега на лошадях башкирской породы. Забрать с собой зрители могли не только яркие эмоции, но и свежий кумыс.
День России теперь уже многодетная семья Евдокимовых отметила со своей Россией. В Уфимском районе родилась девочка с необычным именем. Пока что единственным в республике. Родители признаются: как назвать дочку, думали долго. Выбирали между Радославой, Милорадой и Рустиславой. Юлии и Евгению было важно, чтобы имя несло определенный смысл.
Сотни иглинцев собрались на главной площади райцентра, чтобы принять участие во флешмобе. Жители развернули российский триколор длиной в 30 метров и весом в 200 килограмм.
День России в Год единства народов ещё раз напомнил нам, что прежде всего все мы – граждане одной страны. И наша Родина сильна только тогда, когда все мы едины.