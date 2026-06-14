Сфера ЖКХ – одна из самых чувствительных и сложных. Власти уделяют решению многих вопросов первостепенное внимание – от модернизации коммунальной инфраструктуры до благоустройства дворов. В этом убедился и заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, который посетил Уфу в четверг. Итоги работы подвели на седьмом форуме «Управдом», где собрались участники со всей республики. К слову, на неделе завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Теперь ждем результатов. Какую сумму в этом году направят на решение вопросов жителей и как в регионе наводят порядок?
Грязные, поломанные, вокруг мусор. Вот так эти скамейки выглядели еще в начале этой недели. Но всего один комментарий уфимки в соцсети главы республики – и спустя два дня Сквер Мирного времени по улице Степана Злобина преобразился. Людей услышали.
Казалось бы, мелкие проблемы – сломанные качели, нескошенная трава, аварийные деревья – Радий Хабиров вынес на оперативном совещании отдельной строкой. Потому что количество жалоб на благоустройство превысило даже дорожные.
Дом №12/2 по улице Мубарякова. Официально лучший и самый дружный в России по итогам федерального конкурса. Благодаря активным жильцам во дворе появились спортплощадки, камеры наблюдения, контейнеры для сбора отходов и новые парковочные зоны. Сейчас жильцы сообща решают проблемы старой кровли – зданию уже больше 20 лет.
В этом убедился и замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько во время рабочего визита в республику. Оценил объекты Уфы, на которых велись и ведутся работы. Он отметил, что наш регион по праву считается активным участником федеральных проектов.
На модернизацию объектов ЖКХ регион направит свыше миллиарда рублей. Об этом стало известно на седьмом республиканском форуме «Управдом», где жители, общественники и ресурсоснабжающие организации обсуждают проблемы и находят пути решения.
Особое внимание уделяется небольшим городам и селам. Башкортостан здесь – один из лидеров. Как отметили на форуме, хороший результат показала возобновленная региональная программа «Башкирские дворики». С 2019 отремонтировали порядка полутора тысяч дворов. Республика активно участвует и в федеральных проектах в рамках «Инфраструктуры для жизни». Общий объем бюджетных средств в этом году составил более 14 млрд рублей.
Выбоины во дворах и состояние дорог общего пользования жителей волнуют не меньше. Только за прошлую неделю от уфимцев поступило 560 обращений.
На этой неделе мы решили проверить состояние дворов столицы, которые снимали ровно год назад. И вот итог. Яма возле дома 26/3 по улице Транспортной за год залатали. А вот дворовой проезд возле дома №43 по Российской так и остался без внимания. Рядом с Кувыкина, 37 в начале июня срезали старый асфальт, ждем обещанного покрытия. А вот по кратеру на Шафиева до сих пор можно проследить эволюцию укладки асфальта.
Ямочный ремонт в эти выходные частично перекрыл Затонский мост. С 1 июля запретят въезд грузовиков и на Демском мосту. Движение затруднено и на другом выезде из города – на трассе в аэропорт. Вблизи Чесноковки начали реконструкцию моста через реку Берсувань. Переправе больше полувека, и она давно требовала внимания. Поэтому почти на всё лето участок федеральной трассы стал четырёхполосным вместо привычных шести. Организовано реверсивное движение: утром три полосы в сторону столицы, а вечером – в сторону Оренбурга.
Ремонт продлится до сентября. Кроме того, столичным водителям стоит помнить: с 15 июня ограничат движение в районе санатория «Зеленая Роща» из-за подключения домов к сетям. А в районе улицы Гафури до сентября перекрыли проезжую часть до перекрёстка с Коммунистической из-за ремонта теплосети. Все это делается на благо жителей, остается лишь проявить терпение.