Форум «Управдом» и конкурсы благоустройства: как в Башкирии решают проблемы ЖКХ

Сфера ЖКХ – одна из самых чувствительных и сложных. Власти уделяют решению многих вопросов первостепенное внимание – от модернизации коммунальной инфраструктуры до благоустройства дворов. В этом убедился и заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, который посетил Уфу в четверг. Итоги работы подвели на седьмом форуме «Управдом», где собрались участники со всей республики. К слову, на неделе завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Теперь ждем результатов. Какую сумму в этом году направят на решение вопросов жителей и как в регионе наводят порядок?

Грязные, поломанные, вокруг мусор. Вот так эти скамейки выглядели еще в начале этой недели. Но всего один комментарий уфимки в соцсети главы республики – и спустя два дня Сквер Мирного времени по улице Степана Злобина преобразился. Людей услышали.

Стало прилично, можно сидеть, читать книжку. Покрасили скамейки, поставили мусорки, стало почище. Алексей Швейкин

Казалось бы, мелкие проблемы – сломанные качели, нескошенная трава, аварийные деревья – Радий Хабиров вынес на оперативном совещании отдельной строкой. Потому что количество жалоб на благоустройство превысило даже дорожные.

Надо подталкивать муниципалитеты и заниматься этим. Точно так же уборка общественных пространств. Понятно, большая тема – просят программу «Дворики» и так далее. Тем не менее, смотрите, обращаю внимание, опять эти города: это Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Белорецк, Сибай, Салават. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дом №12/2 по улице Мубарякова. Официально лучший и самый дружный в России по итогам федерального конкурса. Благодаря активным жильцам во дворе появились спортплощадки, камеры наблюдения, контейнеры для сбора отходов и новые парковочные зоны. Сейчас жильцы сообща решают проблемы старой кровли – зданию уже больше 20 лет.

Потому что у нас люди настолько заряжены общей целью сохранения своего жилья, благоустройства, вопросами и ремонтом, для нас это не пустые слова. Это же живой организм, который постоянно требует внимания. Татьяна Качанова, председатель совета многоквартирного дома по ул. Мубарякова, 12/2

В этом убедился и замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько во время рабочего визита в республику. Оценил объекты Уфы, на которых велись и ведутся работы. Он отметил, что наш регион по праву считается активным участником федеральных проектов.

Вообще традиционно Башкортостан находится на высоких позициях рейтинга по реализации федеральных проектов. Мы смотрели сегодня и сравнивали проекты формирования комфортной городской среды и модернизации коммунальной инфраструктуры. Команда, которая есть в правительстве республики, действительно понимает, что надо делать, поэтому тут перспективы 100% хорошие. Алексей Ересько, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

На модернизацию объектов ЖКХ регион направит свыше миллиарда рублей. Об этом стало известно на седьмом республиканском форуме «Управдом», где жители, общественники и ресурсоснабжающие организации обсуждают проблемы и находят пути решения.

Идея, с самого начала высказанная главой республики по проведению «Управдомов» в районах, состояла в том, чтобы глава района и города общался со своими жителями, собственниками жилья, слышал их, слушал. Анатолий Дубовский, руководитель регионального центра «ЖКХ контроль» Республики Башкортостан

Особое внимание уделяется небольшим городам и селам. Башкортостан здесь – один из лидеров. Как отметили на форуме, хороший результат показала возобновленная региональная программа «Башкирские дворики». С 2019 отремонтировали порядка полутора тысяч дворов. Республика активно участвует и в федеральных проектах в рамках «Инфраструктуры для жизни». Общий объем бюджетных средств в этом году составил более 14 млрд рублей.

Чувствуя определенный недостаток и дефицит, например, нашего текущего бюджета республиканского, мы ориентируем нашу команду на то, чтобы работали активнее с федеральным бюджетом. В рамках федерального бюджета есть целый национальный проект, огромный, насыщенный деньгами. Работает до сих пор программа «Парки Уфы». В этом году мы сдадим парк Ленина. Мы его сделаем именно для людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Выбоины во дворах и состояние дорог общего пользования жителей волнуют не меньше. Только за прошлую неделю от уфимцев поступило 560 обращений.

В этом году в городе стартовала новая программа «Дорога к дому». Она направлена на ремонт межквартальных проездов и въездов во дворы. В первую очередь приведут в порядок наиболее проблемные участки. В планах восстановить покрытие на площади свыше 60 тысяч кв. метров. Из бюджета выделено 200 млн рублей. Лариса Салихова, заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ – пресс-службы администрации г. Уфы

На этой неделе мы решили проверить состояние дворов столицы, которые снимали ровно год назад. И вот итог. Яма возле дома 26/3 по улице Транспортной за год залатали. А вот дворовой проезд возле дома №43 по Российской так и остался без внимания. Рядом с Кувыкина, 37 в начале июня срезали старый асфальт, ждем обещанного покрытия. А вот по кратеру на Шафиева до сих пор можно проследить эволюцию укладки асфальта.

Ямочный ремонт в эти выходные частично перекрыл Затонский мост. С 1 июля запретят въезд грузовиков и на Демском мосту. Движение затруднено и на другом выезде из города – на трассе в аэропорт. Вблизи Чесноковки начали реконструкцию моста через реку Берсувань. Переправе больше полувека, и она давно требовала внимания. Поэтому почти на всё лето участок федеральной трассы стал четырёхполосным вместо привычных шести. Организовано реверсивное движение: утром три полосы в сторону столицы, а вечером – в сторону Оренбурга.

На данном мостовом сооружении будет восстановлен выравнивающий слой из бетона. Уложено асфальтобетонное покрытие. Заменены элементы обустройства. И ремонт будет произведен в подмостовом пространстве. Салават Алсынбаев, начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения ФКУ «Уралуправтодор»