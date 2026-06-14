Волонтёрские проекты и господдержка: как Башкирия помогает бойцам СВО

Порядка 300 волонтёров со всей республики собрались на летний форум в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Одна из главных тем – помощь участникам СВО и членам семей бойцов. Этому вопросу в Башкортостане уделяется особое внимание. Помимо федеральных, в республике действуют 54 региональные меры поддержки. Военнослужащие и их близкие пользуются привилегиями при посещении медицинских учреждений, поступлении в вузы и не только.

До участия в проекте «Первая юрта» Луиза Ахметшина и Зульфия Хузина не знали друг друга. Сейчас уже стали родными, как сёстры. Позади несколько командировок в Луганскую Народную Республику, где они помогали медикам выхаживать раненых бойцов.

Там все ребята родные сейчас для меня, мы общаемся. Луиза Ахметшина, директор АНО «Центр поддержки участников СВО и их семей «За победу» /Миякинский район/

Увидев искренние улыбки бойцов и от души благодарность их, я понимала, что это не зря. Зульфия Хузина, волонтёр проекта «Первая юрта»

За доброе сердце и неравнодушие Радий Хабиров вручил волонтёрам почетные знаки «Доброволец Республики Башкортостан». Глава региона встретился с ними в заключительный день слёта, который прошёл в военно-патриотическом лагере «Патриот». Тема форума говорит сама за себя – «Всё для Победы». Большинство из 300 участников волонтёрского лагеря помогают участникам СВО и их семьям.

Солдаты наши, конечно, ждут самое главное – технологические средства борьбы. Но всё, что вы делаете – масксети и так далее – это имеет огромное значение. За это вам спасибо и низкий поклон. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поддержка региональных властей позволила сформировать в республике одно из крупнейших волонтёрских движений страны. Сегодня на федеральной платформе Добро.рф зарегистрированы почти 200 тысяч жителей региона. За два года численность добровольцев увеличилась более чем на 60 тысяч человек. Армию волонтёров пополнил и предприниматель Андрей Калинченко. Он не только закупает за свой счет материалы для масксетей, антидроновых одеял, но и лично отвозит это бойцам в зону СВО.

Мы же конкретную помощь оказываем. Приезжаем в часть, подружились с ребятами, списываемся. Андрей Калинченко, волонтёр

С начала специальной военной операции добровольцы республики выполнили более 17 тысяч заявок от участников СВО и членов их семей. За всё время собрано и направлено свыше 19 тысяч тонн гуманитарной помощи. Уже два года работает волонтёрский штаб в Кармаскалах, где заливают окопные свечи и плетут антидроновые сети. А вот Дина Султанова из Абзелиловского района не только собирает гуманитарную помощь, но и доставляет её на передовую. Мать погибшего бойца девять раз сопровождала гумконвой. Правда, после смерти сына здоровье пошатнулось, перестала выезжать в зону СВО.

У меня в основном после смерти неврология. Дина Султанова, мать погибшего участника СВО

Здесь готовы лечить как физические, так и душевные раны. Двери Абзелиловской ЦРБ для Дины Султановой, как и для участников СВО, всегда открыты. Здесь даже организовали отдельный кабинет приёма бойцов. Военнослужащий с позывным «Норд» в составе десантно-штурмовой роты три года воюет на Херсонском направлении. Несколько раз был ранен. Повреждены голова, конечности и лёгкое. Сейчас проходит военно-врачебную комиссию в родном районе.

Пройти обследование полностью, поправить здоровье и проходить комиссию на ВВК на пригодность, так как здоровье, легкое не позволяет. позывной «Норд», участник СВО

В Абзелиловской ЦРБ выделили и ответственного врача, который принимает участников СВО, занимается диспансеризацией и медосмотрами бойцов. При необходимости терапевт направляет пациента на стационарное лечение.

То, что мы кабинет окрыли, – это в первую очередь удобство для них. У них же со временем бывает ограничены, некоторые инвалиды. Ильгиз Кильдияров, главный врач Абзелиловской центральной районной больницы

А вот в Стерлитамаке бойцы специальной военной операции могут не только сами встать на ноги, но и научиться помогать своим сослуживцам. С 2023 года там работает реабилитационный центр «ZOV». Владимир Деркач пришёл сюда пациентом, остался специалистом. Он продолжает свой бой, только теперь его оружие – руки и медоборудование.

Я закончил в своё время физкультурный университет. Одно из направлений – лечебный массаж. Владимир Деркач, ветеран СВО

Рустем Булатов вернулся из зоны СВО в прошлом году. Миновзрывное ранение – он лишился ноги, осколки задели голову. Месяцы в госпиталях, обездвиженность, лишний вес. О центре узнал от сослуживцев. Пришёл и, говорит, словно воскрес.

Я в госпиталях лежал и в весе прибавил. Рустем Булатов, ветеран СВО

Участники СВО и матери погибших бойцов стали главными гостями и на празднике, посвященном торжественному открытию копии выдающегося монумента на Мамаевом кургане. У абзелиловцев появилась своя «Родина-мать».

Нас не забывают, о нас помнят. Я думаю, не зря мой сын погиб, защищая Родину. Мне очень понравился памятник «Родина-мать». Я в 2021 году ездила в Волгоград на Мамаев курган. Минзифа Файзуллина, мать погибшего участника СВО