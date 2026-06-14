Искусственный интеллект давно перестал быть фантастикой. Он уже ищет преступников по камерам, пишет музыку и помогает врачам ставить диагнозы. Но как далеко технологии зашли в нашем регионе и что будет, если чиновников начнут заменять алгоритмы? Об этом в интервью «Итогов недели» мы поговорили с вице-премьером Правительства Башкортостана Олегом Ли, которого назначили курировать вопросы внедрения искусственного интеллекта в органы госуправления.