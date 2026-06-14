Каждый человек может помогать, у каждого человека есть ресурс, не бывает человека без ресурса. Я не говорю про материальное только, это ресурсы временные, это компетенции. У тебя это есть. А хочешь ли ты это применить, каждый выбирает сам.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис»