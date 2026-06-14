Уфимский хоспис – проект,
который хочется показывать всей стране. Об этом сообщила учредитель и директор
благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер на встрече с
главой республики. Руководитель региона пообщался в хосписе с участниками курса
«Институт советников по социальным изменениям», который проходил у нас. Во
время обучения участники не просто получают новые знания, но и разрабатывают
проекты развития соцучреждений.
От Радия Фаритовича
другие волны исходят, с нашей прошлой встречи он очень изменился. Мне казалось,
что социальная тема для него болезненная, но не приоритетная, а сейчас точно
приоритет.Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», куратор образовательной программы «Институт советников по социальным изменениям»
Впечатления очень
приятные, колоссальный и уникальный хоспис, который нужно тиражировать в России.Семён Макаров, участник программы «Институт советников по социальным изменениям» /Республика Саха (Якутия)/
За опытом в Уфу приехали 44
специалиста из 10 регионов России. Республика выбрана неслучайно для обучения
специалистов социальной сферы: как отметили организаторы, здесь сложилась
сильная команда единомышленников. Радий Хабиров подчеркнул: мало построить
современное здание, важно правильно организовать процессы, от этого зависит
качество помощи людям.
Это новый институт, его
предложило АСИ, Президент поддержал. Это люди, которые помогают нам увидеть
ситуацию со стороны. Такой взгляд очень важен для принятия управленческих
решений.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Каждый человек может
помогать, у каждого человека есть ресурс, не бывает человека без ресурса. Я не
говорю про материальное только, это ресурсы временные, это компетенции. У тебя
это есть. А хочешь ли ты это применить, каждый выбирает сам.Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис»
Во время разговора
участники обсудили паллиативную помощь, поддержку семей с детьми-инвалидами и,
конечно, ветеранов спецоперации.