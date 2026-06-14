В Башкирии отметили День эпоса «Урал-батыр» и 272-летие Салавата Юлаева

В республике на этой неделе отметили еще две важные даты. День башкирского эпоса «Урал-батыр» учредили в прошлом году по инициативе главы региона Радия Хабирова. Кроме того, отпраздновали 272-й день рождения национального героя Салавата Юлаева, считающегося символом Башкортостана. Как сохраняют духовное наследие народа – в нашем сюжете.

Наглядная карта преданий. Тысячелетнюю хронологию и смысл башкирских легенд теперь можно понять за считанные минуты, причем даже ребенку. Эпос «Урал-батыр» разместили буквально на стенах музея: на табличках – имена, названия и родственные связи героев.

В эпосе множество сюжетных линий, а происходят они в трех разных мирах. «Урал-батыр» – главный памятник башкирской словесности. В его строках – ключевые человеческие ценности, которые так важно прививать с детства.

Праздничные мероприятия, посвященные эпосу, прошли по всей республике. Бесплатный концерт дала и группа Ay Yola, музыканты которой своими песнями принесли «Урал-батыру» мировую известность.

Соревнования сэсэнов – дань уважения национальному герою. Салават Юлаев известен не только как полководец и один из главных участников Крестьянской войны, но и как поэт-сказитель. Воинский дух и творческое начало были частью одного целого.

В этом году отмечается 272-летие батыра. В честь дня рождения героя не первый год проходит республиканский фольклорный праздник. Неизменно в программе – конные скачки и борьба: наследники Салавата следуют тем же заповедям удалого егета, что и столетия назад.

Именно таким национальный герой и предстал впервые на экране в 1940-м году в ленте «Салават Юлаев». Полководец и борец за правду, который отличался мужеством и великодушием. С тех пор батыр становится главным символом республики. Его именем нарекают улицы, город, хоккейный клуб. И когда над страной нависала угроза, воины Башкортостана с гордостью несли знамя Салавата Юлаева со своим подразделением: и в годы Великой Отечественной, и сейчас, на спецоперации.