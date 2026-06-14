В Уфе побывал «Театральный поезд»

Уфа на этой неделе превратилась и в столицу искусства – в город прибыл «Театральный поезд». Масштабный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кто и с чем посетил столицу республики, как встречали гостей и какие спектакли подготовили артисты из Башкортостана для зрителей в Казани и Ульяновске?

Вещи практически собраны, настроение отличное, правда, волнение периодически дает о себе знать, говорит актриса Молодежного театра республики Лилия Искужина. Совсем скоро ей предстоит выступить на театральных подмостках других городов. И пусть гастроли – дело уже привычное, но вот «Театральный поезд» – абсолютно новый опыт.

В этом году масштабный проект стартовал впервые и сразу дважды: 12 мая один состав отправился из Владивостока, а второй – спустя две недели из Севастополя. Целых 50 дней театральные поезда мчат навстречу друг другу с творческими остановками в больших и малых городах нашей Родины.

Одна из остановок – Уфа. Именно сюда в минувший понедельник прибыли артисты из Саратовской и Самарской областей. С распростёртыми объятиями и, конечно, с чак-чаком и кумысом столица республики встретила шесть творческих коллективов. И каждый из них привез с собой целый багаж спектаклей.

На два дня Уфа превратилась в театральную столицу России: мастер-классы, творческие вечера и различные постановки. Не забыли организаторы и о самых маленьких театралах. В первый же день на сцене Башоперы – показ спектакля «Репка» по мотивам русского фольклора. Казалось бы, сюжет незамысловат и знаком с пеленок. Но благодаря ярким костюмам, прекрасной музыке и живому исполнению артистам из Самары удалось завоевать сердца не только детей, но и взрослых.

В столице республики с аншлагом прошли 16 спектаклей как местных, так и гастролирующих коллективов. А завершился фестиваль пушкинской «Барышней-крестьянкой». Всего же масштабный проект объединил свыше 280 постановок и более 5 тысяч человек по всей стране.

Следующие остановки – Ульяновск и Казань. С актерами Национального молодежного театра в творческий путь отправились и артисты Туймазинского татарского драмтеатра. Провожал земляков председатель Союза театральных деятелей Башкортостана Алмас Амиров. Для искушенной публики подготовили спектакль «Черные воды» по одноименной поэме Мустая Карима и драму «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова.