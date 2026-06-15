В Башкирии ожидаются теплые, но дождливые дни

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня.
Сегодня, 15 июня, по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет слабым, переменных направлений, при грозе – порывистым. Температура воздуха ночью составит +9, +14°С, днем – +21, +26°С.
Завтра, 16 июня, местами также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывы могут усиливаться до сильных. Ночью температура составит +12, +16°С, днем – +22, +27°С.