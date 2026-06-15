В Башкирии усилили контроль за водителями

Экипажи Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ работают на 1307 и 1493 км трассы М-5 «Урал», 103 км автодороги Уфа – Янаул, 198 км трассы Р-240, а также 204 км дороги Уфа – Белорецк.

Профилактические мероприятия направлены на снижение аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Особое внимание инспекторы уделяют водителям в состоянии опьянения, автомобилистам без прав или лишенным права управления, а также контролируют соблюдение правил перевозки детей.