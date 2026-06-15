Рабочий получил тяжелую травму на производстве в Башкирии

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая на предприятии ООО Концерн «Инмаш» в Стерлитамаке.
Инцидент произошел 19 ноября 2025 года в производственном цехе. Во время работы на токарно-винторезном станке 49-летнего токаря затянуло в работающий механизм. Коллеги освободили пострадавшего, после чего его госпитализировали с тяжелой травмой в ГКБ №1 Стерлитамака.
По данным ведомства, работник нарушил требования охраны труда, выполняя действия с механизмом без отключения оборудования. Основной причиной несчастного случая назван допуск сотрудника к работе в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы расследования переданы в следственные органы.