В Уфе выявили 200 фактов фиктивной регистрации иностранцев

В Уфе завершилась федеральная операция «Нелегал-2026», которая проходила с 1 по 10 июня.

В проверках участвовали сотрудники миграционной службы, инспекторы ГАИ, представители прокуратуры и подразделений полиции. Специалисты обследовали места массового пребывания иностранных граждан, в том числе стройки, торговые центры и адреса проживания.

По итогам операции выявлено более 300 нарушений миграционного законодательства. Среди них – около 200 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан.

Кроме того, к ответственности привлекли четырех работодателей за незаконное использование труда мигрантов. По ряду материалов проверки продолжаются. 66 иностранных граждан подлежат выдворению за пределы России.