В Уфе спасатель за час помог двум людям на воде

Утром 15 июня на озере Кашкадан в Уфе спасатели УГЗ дважды предотвратили трагедию на воде.

Сначала помощь потребовалась 29-летней девушке. Она зашла в воду и начала тонуть на глубине около полутора метров. Спасатель Роман Беляев вытащил пострадавшую на берег и провел реанимационные мероприятия. После этого девушку передали медикам.

Примерно через час спасатели помогли еще одному человеку из той же компании. Молодой человек заплыл за буйки, запутался в водорослях и начал тонуть. Роман Беляев доплыл до него, освободил и доставил на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Спасатели напоминают: купаться нужно только в разрешенных местах, не заплывать за буйки и не заходить в воду в состоянии опьянения.