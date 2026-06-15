Пулеметчик из Башкирии получит орден Жукова

Участник специальной военной операции из Федоровского района с позывным «Шустрый» в декабре 2023 года подписал контракт на военную службу. На этот шаг он решился вместе с племянником и другом-земляком. Его родственник погиб, а друг получил тяжелое ранение и лишился ноги.

«Шустрый» служил в 21-й мотострелковой штурмовой бригаде второй мотострелковой дивизии. Он выполнял боевые задачи на самых напряженных направлениях, в том числе в Авдеевке, Красном Лимане и Волчанске. Боец был пулеметчиком, а также использовал армейский опыт, полученный во время службы в автобате. Он уверенно управлял легковыми и грузовыми автомобилями.

В разговоре с изданием «Ашкадарские зори» военнослужащий рассказал, что сначала на передовой было страшно, но со временем он привык и продолжил выполнять поставленные задачи.

Вначале было немного страшно, но со временем привык и, уже не боясь, шел вперед, а что делать? Ведь поставленные задачи необходимо выполнять. Защита нашей Родины, наших близких зависит от нас. позывной «Шустрый»

В декабре прошлого года «Шустрого» комиссовали. Сейчас он планирует заняться строительством. Впереди у бойца важное событие –ему вручат орден Жукова.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).