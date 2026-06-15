Обращения жителей республики, касающиеся плохого состояния дорог, вышли на первое место, обогнав вопросы благоустройства. Об этом на еженедельном оперативном совещании правительства сообщил Радий Хабиров. Региональному Минтрансу поручено ускорить ремонтные работы.
У Главы Башкортостана также вызвал возмущение график работы спортивных учреждений в ряде муниципалитетов. Как отметил руководитель региона, участники и ветераны СВО не всегда могут попасть в залы, поскольку в рабочее время они бывают закрыты. Членам правительства дано поручение разобраться с этим вопросом. А за развитие туризма Радий Хабиров своих коллег поблагодарил. В прошлом году отдохнуть в Башкортостане решили почти 2,5 млн человек.
Администрации Уфы Радий Хабиров поручил ускорить восстановление многоквартирного дома по улице Гафури, поврежденного в результате атаки БПЛА. А чтобы жители быстрее получали оповещения о беспилотной или ракетной опасности, Глава Башкортостана попросил активнее работать в распространении мобильных приложений МЧС и Службы 112.
Также в ходе оперативного совещания обсудили вопросы развития в регионе молочного производства и меры борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Минздрава, в республике развернуты специализированные кардиологические, кардиохирургические, сосудистые койки, в поликлиниках работают кардиологические кабинеты. Новый толчок к развитию этой службы дало открытие хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. Но не все жители пользуются созданными для них условиями сохранения здоровья.
В завершение оперативного совещания Радий Хабиров поздравил журналистов Башкортостана с профессиональным праздником, который отмечался накануне. А уже завтра глава республики отметит лучших из них на форуме «Медиайыйын», который пройдёт в уфимском конгресс-холле.