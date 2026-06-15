Там ещё один важный элемент этой всей работы есть. Пока человек сам не поймёт, что ответственность за своё здоровье он сам несёт, мы, к сожалению, никакими кардиоцентрами не решим эту историю. Поэтому надо подумать над вопросами профилактики. И, вроде, возможности есть, но человек не приходит на диспансеризацию. Ему говорят: «Иди, сходи дальше», он не идёт. И потом – хоп! И, как вы говорите, катастрофа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан