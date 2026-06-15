Радий Хабиров рассказал, на что жители Башкирии жалуются чаще всего

Обращения жителей республики, касающиеся плохого состояния дорог, вышли на первое место, обогнав вопросы благоустройства. Об этом на еженедельном оперативном совещании правительства сообщил Радий Хабиров. Региональному Минтрансу поручено ускорить ремонтные работы.

У Главы Башкортостана также вызвал возмущение график работы спортивных учреждений в ряде муниципалитетов. Как отметил руководитель региона, участники и ветераны СВО не всегда могут попасть в залы, поскольку в рабочее время они бывают закрыты. Членам правительства дано поручение разобраться с этим вопросом. А за развитие туризма Радий Хабиров своих коллег поблагодарил. В прошлом году отдохнуть в Башкортостане решили почти 2,5 млн человек.

Меня больше всего статистика порадовала. Помните, у нас в 2024 году упали показатели, а в 2025 году мы на 8% выросли. Продолжайте эту работу. Хорошо, если так будет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Администрации Уфы Радий Хабиров поручил ускорить восстановление многоквартирного дома по улице Гафури, поврежденного в результате атаки БПЛА. А чтобы жители быстрее получали оповещения о беспилотной или ракетной опасности, Глава Башкортостана попросил активнее работать в распространении мобильных приложений МЧС и Службы 112.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, на что жители Башкирии жалуются чаще всего

Также в ходе оперативного совещания обсудили вопросы развития в регионе молочного производства и меры борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Минздрава, в республике развернуты специализированные кардиологические, кардиохирургические, сосудистые койки, в поликлиниках работают кардиологические кабинеты. Новый толчок к развитию этой службы дало открытие хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. Но не все жители пользуются созданными для них условиями сохранения здоровья.

Там ещё один важный элемент этой всей работы есть. Пока человек сам не поймёт, что ответственность за своё здоровье он сам несёт, мы, к сожалению, никакими кардиоцентрами не решим эту историю. Поэтому надо подумать над вопросами профилактики. И, вроде, возможности есть, но человек не приходит на диспансеризацию. Ему говорят: «Иди, сходи дальше», он не идёт. И потом – хоп! И, как вы говорите, катастрофа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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В завершение оперативного совещания Радий Хабиров поздравил журналистов Башкортостана с профессиональным праздником, который отмечался накануне. А уже завтра глава республики отметит лучших из них на форуме «Медиайыйын», который пройдёт в уфимском конгресс-холле.

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