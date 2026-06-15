От сопровождающего гумконвои до командира батальона: история танкиста из Башкирии

Командир как на войне, так и в тылу. С первых дней спецоперации Александр Сопин регулярно сопровождал наши гуманитарные конвои, а спустя время понял: сейчас он нужен здесь, на передовой. О любви к Родине, боевом пути и о том, как важно оставаться человеком, – в нашем репортаже.

О родном батальоне и легендарном танкисте Александр Сопин может говорить долго. За его плечами годы службы в МЧС, сотни гуманитарных рейсов в зону СВО, а затем и статус командира того самого танкового батальона имени Сергея Зорина.

Казалось бы, в его жизни было всё: семья, дети и стабильная работа в должности заместителя начальника аварийно-спасательной службы республики. Но отказаться от предложения он просто не мог. Сказались любовь к Родине и пример отца, который был военным.

Александр Сопин окончил Ульяновское гвардейское танковое училище, служил на Дальнем Востоке, в 90-е крепко связал свою жизнь с МЧС. Сейчас мужчина окончил службу на СВО, но вернуться к обычной жизни пока сложновато.