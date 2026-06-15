Жителя Башкирии заподозрили в оправдании терроризма

Жителя Дуванского района обвиняют в публичном оправдании терроризма в интернете.

По данным УФСБ России по РБ, противоправные действия выявили у 29-летнего жителя села Месягутово. В марте 2026 года мужчина оставил комментарий к общедоступной публикации в Telegram-канале.

Эксперты установили, что в высказывании содержались признаки оправдания деятельности руководителя украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России.

Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма.