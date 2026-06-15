В этом году муниципалитет в очередной раз принял участие в конкурсном отборе проекта «Культура малой Родины» и получил финансовую поддержку в размере 5 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Ранее в районе уже получали финансовую поддержку на модернизацию СДК, где проводили ремонт и закупали оборудование.