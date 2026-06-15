Около 50 операций в год, и каждая – уникальна. Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова удалили опухоль поджелудочной железы пациентке с механической желтухой. Это диагноз, при котором нарушен отток желчи в кишечник. Если его игнорировать, это может привести к летальному исходу. Как проходят такие сложнейшие вмешательства?
Врачи послойно вскрывают переднюю брюшную стенку, осматривают внутренние органы пациента. Ещё три недели назад женщина экстренно поступила в больницу в тяжёлом состоянии. Желтуха едва не привела к отравлению организма. Медики подоспели вовремя.
Вмешательство высокотехнологично и уникально именно своим спектром. Проводилось оно в два этапа. Первый – малоинвазивный. Сначала выполнили дренирование, временно вывели желчь, затем понизили билирубин, чтобы предотвратить послеоперационные осложнения. Дальше пациентку взяли на плановую операцию.
Большую, полостную: около пяти часов хирурги удаляют головку поджелудочной железы, часть желудка, полностью двенадцатиперстную кишку и желчный пузырь – всё то, что поражено опухолью. А затем заново сшивают органы, чтобы человек мог нормально питаться и жить.
И они регулярны. На базе РКБ уже много лет работает Республиканский центр хирургической гепатологии. Сюда со всей страны привозят пациентов с болезнями печени, желчных путей и поджелудочной железы. Башкирские врачи ежедневно проделывают сложнейшую работу даже при злокачественных опухолях.
Личинки мелких ленточных червей появляются в организме именно из-за немытых рук, плохо обработанных продуктов или грязной воды. Поэтому врачи дают простой совет: тщательно следите за гигиеной в общественных местах и умывайтесь после общения с животными. Не забывайте проходить диспансеризацию, чтобы предупредить серьёзное заболевание ещё на ранней стадии.