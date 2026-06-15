В Уфе врачи спасли пациента с опухолью поджелудочной железы

Около 50 операций в год, и каждая – уникальна. Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова удалили опухоль поджелудочной железы пациентке с механической желтухой. Это диагноз, при котором нарушен отток желчи в кишечник. Если его игнорировать, это может привести к летальному исходу. Как проходят такие сложнейшие вмешательства?

Врачи послойно вскрывают переднюю брюшную стенку, осматривают внутренние органы пациента. Ещё три недели назад женщина экстренно поступила в больницу в тяжёлом состоянии. Желтуха едва не привела к отравлению организма. Медики подоспели вовремя.

Вмешательство высокотехнологично и уникально именно своим спектром. Проводилось оно в два этапа. Первый – малоинвазивный. Сначала выполнили дренирование, временно вывели желчь, затем понизили билирубин, чтобы предотвратить послеоперационные осложнения. Дальше пациентку взяли на плановую операцию.

Большую, полостную: около пяти часов хирурги удаляют головку поджелудочной железы, часть желудка, полностью двенадцатиперстную кишку и желчный пузырь – всё то, что поражено опухолью. А затем заново сшивают органы, чтобы человек мог нормально питаться и жить.

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Операция называется «Панкреатодуоденальная резекция». Такие операции делают при объёмных образованиях поджелудочной железы, головки поджелудочной железы, при хроническом индуративном панкреатите с осложнённым течением. Именно этого рода – 50 операций за прошлый год.

Ильдар Салимгареев, заведующий хирургическим отделением Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова

И они регулярны. На базе РКБ уже много лет работает Республиканский центр хирургической гепатологии. Сюда со всей страны привозят пациентов с болезнями печени, желчных путей и поджелудочной железы. Башкирские врачи ежедневно проделывают сложнейшую работу даже при злокачественных опухолях.

На самом деле, заболевания печени, желчных путей, поджелудочной железы, даже в нашей памяти прогрессивно увеличиваются. Раньше эхинококкоз и альвеококкоз – несколько случаев в год, сейчас – несколько случаев в день может проходить. Тем более, что наша Башкирия является эндемичной зоной именно по этим паразитарным заболеваниям.

Мажит Нартайлаков, руководитель хирургической клиники Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова, заслуженный врач России

Личинки мелких ленточных червей появляются в организме именно из-за немытых рук, плохо обработанных продуктов или грязной воды. Поэтому врачи дают простой совет: тщательно следите за гигиеной в общественных местах и умывайтесь после общения с животными. Не забывайте проходить диспансеризацию, чтобы предупредить серьёзное заболевание ещё на ранней стадии.

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