В Уфе врачи спасли пациента с опухолью поджелудочной железы

Около 50 операций в год, и каждая – уникальна. Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова удалили опухоль поджелудочной железы пациентке с механической желтухой. Это диагноз, при котором нарушен отток желчи в кишечник. Если его игнорировать, это может привести к летальному исходу. Как проходят такие сложнейшие вмешательства?

Врачи послойно вскрывают переднюю брюшную стенку, осматривают внутренние органы пациента. Ещё три недели назад женщина экстренно поступила в больницу в тяжёлом состоянии. Желтуха едва не привела к отравлению организма. Медики подоспели вовремя.

Вмешательство высокотехнологично и уникально именно своим спектром. Проводилось оно в два этапа. Первый – малоинвазивный. Сначала выполнили дренирование, временно вывели желчь, затем понизили билирубин, чтобы предотвратить послеоперационные осложнения. Дальше пациентку взяли на плановую операцию.

Большую, полостную: около пяти часов хирурги удаляют головку поджелудочной железы, часть желудка, полностью двенадцатиперстную кишку и желчный пузырь – всё то, что поражено опухолью. А затем заново сшивают органы, чтобы человек мог нормально питаться и жить.

Операция называется «Панкреатодуоденальная резекция». Такие операции делают при объёмных образованиях поджелудочной железы, головки поджелудочной железы, при хроническом индуративном панкреатите с осложнённым течением. Именно этого рода – 50 операций за прошлый год. Ильдар Салимгареев, заведующий хирургическим отделением Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова

И они регулярны. На базе РКБ уже много лет работает Республиканский центр хирургической гепатологии. Сюда со всей страны привозят пациентов с болезнями печени, желчных путей и поджелудочной железы. Башкирские врачи ежедневно проделывают сложнейшую работу даже при злокачественных опухолях.

На самом деле, заболевания печени, желчных путей, поджелудочной железы, даже в нашей памяти прогрессивно увеличиваются. Раньше эхинококкоз и альвеококкоз – несколько случаев в год, сейчас – несколько случаев в день может проходить. Тем более, что наша Башкирия является эндемичной зоной именно по этим паразитарным заболеваниям. Мажит Нартайлаков, руководитель хирургической клиники Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова, заслуженный врач России