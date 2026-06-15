В Уфе прошёл турнир «Ночной лиги» по настольному теннису

Во Дворце борьбы собрались игроки для последней битвы за трофей. «Ночная лига» – уникальный для Башкортостана проект по настольному теннису. Целый сезон команды соревновались по вечерам после работы. Кто заберёт главный приз и как любительский турнир вырос до уровня лучшего спортивного объекта республики?

Несмотря на любительский статус, уровень «Ночной лиги» самый высокий. Среди участников – победители и призёры чемпионатов России. Это сразу поднимает статус турнира и привлекает новых зрителей. Денис Ивонин из Оренбурга приехал в Уфу, чтобы помочь команде «Пром окна» добиться победы. Одной из причин растущей популярности настольного тенниса в республике стало внимание со стороны титулованных спортсменов.

Я согласился, я считаю, что теннисисты такого уровня должны помогать регионам: привлекать людей, интерес, спонсоров. Денис Ивонин, чемпион России по настольному теннису

Цель «Ночной лиги» по настольному теннису – сделать этот вид спорта популярнее среди работающего населения. С октября по июнь проходили игры, где сотрудники организаций собирались по вечерам. Все команды были разделены по уровню мастерства на три дивизиона. Сначала провели регулярный чемпионат, и лучшие дошли до финальной стадии.

В этом году у нас увеличилось число команд на 10. Если в прошлом году было 24 команды и два дивизиона, то в этом – уже 34. На следующий год у нас планируется появление ещё одного дивизиона в городе Стерлитамак. Александр Мазурин, организатор и главный судья соревнований

Уровень мастерства участников с каждым годом растёт, изменяется и подход к тренировкам. Многие команды нанимают тренеров, чтобы в условиях жёсткой конкуренции добиваться успеха.

У нас есть три легионера из Нижнего Новгорода. Они все мастера спорта, играют в разных лигах и в премьер-лиге. Мы у них учимся тоже. Денис Никоноров, участник соревнований