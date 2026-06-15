«Пятёрка» за развитие туризма и «неудовлетворительно» за график работы спортивных учреждений, а также ремонт дорог. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров обозначил вопросы, которые больше всего волнуют жителей республики. Какие поручения даны членам правительства на ближайшие семь дней?
Жители Башкортостана уже не удивляются, увидев в выходные главу республики на туристических маршрутах. Отдыхать с семьёй руководитель региона предпочитает в родных краях, и после таких поездок рождаются новые идеи и поручения. Вот и после очередного визита в Мавзолей «Тура-хана» задач у правительства прибавилось.
В целом за развитие туризма регион получил «пятёрку». Почти 2,5 млн гостей отдохнули в Башкортостане в прошлом году – рост на 8%. А вот что касается состояния дорог, то тут пока ещё не всё в порядке, хотя деньги на ремонт имеются.
Отработать придётся и ответственным за деятельность спортивных учреждений, которые не соблюдают график работы. Участники и ветераны СВО порой оказываются перед закрытыми дверями. Администрации Уфы Радий Хабиров поручил ускорить восстановление многоквартирного дома по улице Гафури, повреждённого в результате атаки БПЛА. А чтобы жители быстрее получали оповещения о беспилотной или ракетной опасности, Глава Башкортостана попросил активнее работать в распространении мобильных приложений МЧС и службы 112.
Также обсудили меры борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Минздрава, в республике развёрнуты специализированные кабинеты как в больницах, так и в поликлиниках. Самые сложные случаи решают уже в хирургическом корпусе Республиканского кардиоцентра. Но не все жители пользуются созданными для них условиями сохранения здоровья.
В завершение оперативного совещания Радий Хабиров поздравил журналистов Башкортостана с профессиональным праздником, который отмечался накануне. А уже завтра глава республики отметит лучших из них на форуме «Медиайыйын», он пройдёт в уфимском конгресс-холле.