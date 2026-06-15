Туризм и ремонт дорог: основные темы оперативки с Радием Хабировым

«Пятёрка» за развитие туризма и «неудовлетворительно» за график работы спортивных учреждений, а также ремонт дорог. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров обозначил вопросы, которые больше всего волнуют жителей республики. Какие поручения даны членам правительства на ближайшие семь дней?

Жители Башкортостана уже не удивляются, увидев в выходные главу республики на туристических маршрутах. Отдыхать с семьёй руководитель региона предпочитает в родных краях, и после таких поездок рождаются новые идеи и поручения. Вот и после очередного визита в Мавзолей «Тура-хана» задач у правительства прибавилось.

Надо выделить деньги на Мавзолей «Хусейн-бека», на дорогу. Мы хотели провести совещание на эту тему. Давайте актуализируем данный вопрос, потому что картинки мы утвердили, но надо проектировать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В целом за развитие туризма регион получил «пятёрку». Почти 2,5 млн гостей отдохнули в Башкортостане в прошлом году – рост на 8%. А вот что касается состояния дорог, то тут пока ещё не всё в порядке, хотя деньги на ремонт имеются.

На этой неделе у нас опять дороги вышли на первое место, людей это больше всего волнует, благоустройство на втором. Вы в течение недели те картины, где сильные ямы, где можно в ДТП попасть, отправьте в Минтранс, чтобы они отрабатывали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отработать придётся и ответственным за деятельность спортивных учреждений, которые не соблюдают график работы. Участники и ветераны СВО порой оказываются перед закрытыми дверями. Администрации Уфы Радий Хабиров поручил ускорить восстановление многоквартирного дома по улице Гафури, повреждённого в результате атаки БПЛА. А чтобы жители быстрее получали оповещения о беспилотной или ракетной опасности, Глава Башкортостана попросил активнее работать в распространении мобильных приложений МЧС и службы 112.

Порой в силу технических особенностей оповещения по беспилотной или ракетной опасности запаздывают. Решением является то, что у каждого в кармане есть гаджет. Надо просто считать QR-код, и откроется программа, которая оперативно будет буквально в моменте предупреждать, когда мы будем объявлять об опасности. И вообще будет доступна более широкая информация, которая идёт по линии МЧС. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также обсудили меры борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным Минздрава, в республике развёрнуты специализированные кабинеты как в больницах, так и в поликлиниках. Самые сложные случаи решают уже в хирургическом корпусе Республиканского кардиоцентра. Но не все жители пользуются созданными для них условиями сохранения здоровья.

Там ещё один важный элемент этой работы есть: пока человек сам не поймёт, что ответственность за своё здоровье он несёт сам, мы, к сожалению, никакими кардиоцентрами не решим эту проблему. Поэтому надо подумать над вопросами профилактики. И вроде возможности есть, но человек не приходит на диспансеризацию. Ему говорят: «Иди, сходи дальше». Человек не идёт, и потом, как вы говорите, катастрофа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан