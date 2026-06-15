Башкортостан выдвинул 12 проектов на Всероссийский конкурс по благоустройству. Об этом говорили в Доме Республики на «Часе общественных пространств» под руководством Радия Хабирова. Больше половины заявок подают впервые.

В частности, речь идёт о благоустройстве набережной в Стерлитамаке и Благовещенске, центра Нефтекамска, тропы здоровья в Кумертау, экопарка в Мелеузе. Если все заявки одобрят, то в республику из федерального бюджета должно поступить более миллиарда рублей. Итоги конкурса подведут в этом августе.