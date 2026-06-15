В Башкирии с 1 июля доля выдачи семейной ипотеки может сократиться вдвое

Ожидается рост процентной ставки и некоторые ограничения. Как следствие, более высокие платежи. Какие параметры намерены изменить для льготного кредита и что делать тем, кто в принципе не подходит под льготные программы?

Рита Бадриева – мама троих детей. Первое, на что смотрит женщина при выборе квартиры, – наличие детского сада и школы, а также транспортная доступность. Ну и, конечно, важна цена. С мужем до последнего тянули с семейной ипотекой, но вот наконец решились.

Почему мы решили ускориться? Потому что нашему ребёнку скоро исполнится семь лет. До семи лет ставка – 6%, после – уже стандартная ставка, это от 17% и выше, в зависимости от банка. Платёж у нас комфортный, в пределах 33 тысяч рублей, мы взяли на 30 лет. Рита Бадриева, многодетная мама

С 1 июля сроки льготной ипотеки могут сократить в два раза – до 15 лет. Ставка будет зависеть уже от количества детей: чем их больше, тем выгоднее брать жильё. Точные параметры пока не определены, однако диапазон может вырасти до 12% годовых, а это существенный рост ежемесячного платежа.

После изменения ипотеки, если мы берём самый минимальный, то это увеличение в два раза, то есть 72 тысячи рублей. При том что будет сокращён срок кредита до 15 лет, это все 80-85 тысяч рублей. Поэтому тут либо нужно иметь хороший первый взнос, либо хорошую покупательскую способность. Процент людей, которые находятся между, он просто отсеивается. Дмитрий Абрамов, руководитель ипотечного отдела агентства недвижимости

А ведь сейчас на долю семейной ипотеки приходится около 70% всех сделок. Сокращение возможно вдвое. Тем более с учётом и ожидаемых ограничений по площади льготного жилья – не менее 33 квадратов.

Продажи стали адреснее. Если раньше приобретали квартиру для сдачи или на будущее детям, сейчас больше приобретают для жилья самим, на увеличение площади. В связи с тем, что раньше семейную ипотеку давали неограниченное количество раз, сейчас она идёт одна на семью. Ирина Хайрисламова, руководитель отдела продаж

Наша коллега Полина Затолокина с мужем выбрали другой путь: участвуют в республиканской программе «Жилстройсбережения». Суть проста: они вносят деньги на специальный счёт, а государство добавляет 30% от суммы ежемесячно, но не более пяти тысяч рублей. Накопив на первоначалку, молодожёны получат ипотеку на льготных условиях.

Людям, не подходящим ни под одну программу, остаётся только пользоваться лайфхаками, которые советуют эксперты недвижимости. Например, погашать взятый кредит досрочно – в день платежа внося большую сумму. Так клиент не сильно переплатит по процентам, ведь сумма сверху идёт на закрытие основного долга. Ещё один вариант – взять траншевую ипотеку.