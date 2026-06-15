Ожидается рост процентной ставки и некоторые ограничения. Как следствие, более высокие платежи. Какие параметры намерены изменить для льготного кредита и что делать тем, кто в принципе не подходит под льготные программы?
Рита Бадриева – мама троих детей. Первое, на что смотрит женщина при выборе квартиры, – наличие детского сада и школы, а также транспортная доступность. Ну и, конечно, важна цена. С мужем до последнего тянули с семейной ипотекой, но вот наконец решились.
С 1 июля сроки льготной ипотеки могут сократить в два раза – до 15 лет. Ставка будет зависеть уже от количества детей: чем их больше, тем выгоднее брать жильё. Точные параметры пока не определены, однако диапазон может вырасти до 12% годовых, а это существенный рост ежемесячного платежа.
А ведь сейчас на долю семейной ипотеки приходится около 70% всех сделок. Сокращение возможно вдвое. Тем более с учётом и ожидаемых ограничений по площади льготного жилья – не менее 33 квадратов.
Наша коллега Полина Затолокина с мужем выбрали другой путь: участвуют в республиканской программе «Жилстройсбережения». Суть проста: они вносят деньги на специальный счёт, а государство добавляет 30% от суммы ежемесячно, но не более пяти тысяч рублей. Накопив на первоначалку, молодожёны получат ипотеку на льготных условиях.
Людям, не подходящим ни под одну программу, остаётся только пользоваться лайфхаками, которые советуют эксперты недвижимости. Например, погашать взятый кредит досрочно – в день платежа внося большую сумму. Так клиент не сильно переплатит по процентам, ведь сумма сверху идёт на закрытие основного долга. Ещё один вариант – взять траншевую ипотеку.
За последний год Центральный Банк на 5,5% снизил ключевую ставку. Плавно уменьшается и цена кредитов, что создаёт общую предпосылку для роста цен на жильё. Годовое подорожание квадратного метра составило почти 20%, говорят риелторы. И предпосылок для снижения нет.