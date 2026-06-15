Что самое основное, они имеют возможность жить здесь, работать и прийти в полноценную свою жизнь, чтобы у нас и родители были спокойны за деток, которых они, например, не могли до этого оставить одних. Поэтому это уникальный опыт, который планируем, если его возьмут за основу и по всей России, то это будет замечательная такая история, которая поможет большему количеству людей жить самостоятельно и счастливо.

Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор»