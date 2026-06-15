С
заботой о детях. Почти год как четыре подопечных Серафимовского детского
дома-интерната и двое ребят из семей поселились в квартиру сопровождаемого
проживания. Это место, где они учатся навыкам самостоятельной жизни и
коммуницированию с соседями.
В
гости к ним приехала Каринэ Хабирова. Председатель попечительских советов благотворительных
фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор»
пообщалась с детьми. Ребята рассказали ей о том, как справляются с ведением
хозяйства, ходят на работу и в магазин.
Что самое основное, они имеют
возможность жить здесь, работать и прийти в полноценную свою жизнь, чтобы у нас
и родители были спокойны за деток, которых они, например, не могли до этого
оставить одних. Поэтому это уникальный опыт, который планируем, если его
возьмут за основу и по всей России, то это будет замечательная такая история,
которая поможет большему количеству людей жить самостоятельно и счастливо.Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор»
Учебно-тренировочная
квартира состоит из пяти комнат, поэтому у каждого из ребят есть личное
пространство и любимые занятия. Круглосуточно их сопровождают соцработники.
Одна половина ребят официально трудоустроена в Городской центр «ПроДобро», а
другая – ездит на тренировки по плаванию. После основных занятий молодёжь
посещает трудовые мастерские: занимается гончарным мастерством, швейным делом и
растениеводством, там же знакомятся со сверстниками. День у них завершается
покупкой продуктов и приготовлением ужина.
Две квартиры на этапе строительства соединили,
двушку и трёшку, и получилось так, что есть большие комнаты, где могут
проживать девочки и мальчики по двое, есть комнаты, где можно поселиться
одному. Всё это создает очень высокий уровень комфорта.Людмила Сахапова, председатель региональной Общественной организации «Содействие» Республики Башкортостан, директор Городского центра «ПроДобро»
И дать возможность нашим «солнечным
детям» попробовать пожить самостоятельно и научиться самостоятельности. Пусть
они не боятся. Соседи даже только радуются.Марат Васимов, председатель Совета городского округа г. Уфы