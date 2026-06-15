В Уфе шесть ребят учатся быть самостоятельными в квартире сопровождаемого проживания

С заботой о детях. Почти год как четыре подопечных Серафимовского детского дома-интерната и двое ребят из семей поселились в квартиру сопровождаемого проживания. Это место, где они учатся навыкам самостоятельной жизни и коммуницированию с соседями.

В гости к ним приехала Каринэ Хабирова. Председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор» пообщалась с детьми. Ребята рассказали ей о том, как справляются с ведением хозяйства, ходят на работу и в магазин.

Что самое основное, они имеют возможность жить здесь, работать и прийти в полноценную свою жизнь, чтобы у нас и родители были спокойны за деток, которых они, например, не могли до этого оставить одних. Поэтому это уникальный опыт, который планируем, если его возьмут за основу и по всей России, то это будет замечательная такая история, которая поможет большему количеству людей жить самостоятельно и счастливо.

Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор»

Учебно-тренировочная квартира состоит из пяти комнат, поэтому у каждого из ребят есть личное пространство и любимые занятия. Круглосуточно их сопровождают соцработники. Одна половина ребят официально трудоустроена в Городской центр «ПроДобро», а другая – ездит на тренировки по плаванию. После основных занятий молодёжь посещает трудовые мастерские: занимается гончарным мастерством, швейным делом и растениеводством, там же знакомятся со сверстниками. День у них завершается покупкой продуктов и приготовлением ужина.

Две квартиры на этапе строительства соединили, двушку и трёшку, и получилось так, что есть большие комнаты, где могут проживать девочки и мальчики по двое, есть комнаты, где можно поселиться одному. Всё это создает очень высокий уровень комфорта.

Людмила Сахапова, председатель региональной Общественной организации «Содействие» Республики Башкортостан, директор Городского центра «ПроДобро»

И дать возможность нашим «солнечным детям» попробовать пожить самостоятельно и научиться самостоятельности. Пусть они не боятся. Соседи даже только радуются.

Марат Васимов, председатель Совета городского округа г. Уфы
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