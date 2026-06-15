Скоро в школьных столовых республики появятся чишминские яблоки. Инвестпроект, который реализуется с 2019 года, вошёл в число приоритетных. Сегодня площадь яблоневого сада уже 115 гектаров, а через два года будет 150. Но главное: здесь не просто сажают деревья, а выращивают урожай по высоким технологиям. Как созревают яблоки, которые попадут на стол к школьникам?
Здесь каждый куст буквально «на диете и капельнице»: всё питание поступает строго под корень. Малейшее пересечение веток или острый угол – и дерево тратит силы не на плоды, а на листву, поэтому секатор здесь становится главным инструментом. Яблони высажены с интервалом в полтора метра, а ширина междурядий составляет четыре метра. На отдельных участках сеянцы расположены ещё плотнее.
В 2020 году на встрече «Сельский час» Радий Хабиров посмотрел, как можно выращивать много яблок с помощью новых технологий. Благодаря господдержке сад вырос до 115 гектаров. В этом году планируют собрать хороший урожай – от 150 до 200 тонн яблок.
167 тысяч яблонь, четыре сорта, одна огромная территория и полное отсутствие садовода с лейкой. Всё питание здесь получают дистанционно, по технической карте, составленной на весь сезон. Полив включается по показаниям: фаза развития растения плюс влажность почвы. Иными словами, яблоня сама не скажет «хочу пить», но система за неё решит.
На яблоки оформлены все необходимые документы, включая сертификат о пригодности продукции. У хозяйства уже есть опыт сотрудничества со школами и детскими садами – фрукты и овощи поставлялись в столовые и ранее.
Пока яблоки только созревают, ягодный сезон уже в разгаре. Питомник работает с 2019 года, и клубника здесь – второй хит после яблок. Каждый сборщик набирает почти по три килограмма в ведро. Сорта – Надя, Азия и Федерика.
В питомнике сады растят не для красоты, а чтобы было вкусно и полезно. Здесь пробуют новые сорта, умные технологии и расширяют площади. Только яблонь через два года будет уже 150 гектаров. А первые настоящие, промышленные яблоки с этого сада ждут уже в сентябре.