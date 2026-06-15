В школьных столовых Башкирии появятся чишминские яблоки

Скоро в школьных столовых республики появятся чишминские яблоки. Инвестпроект, который реализуется с 2019 года, вошёл в число приоритетных. Сегодня площадь яблоневого сада уже 115 гектаров, а через два года будет 150. Но главное: здесь не просто сажают деревья, а выращивают урожай по высоким технологиям. Как созревают яблоки, которые попадут на стол к школьникам?

Здесь каждый куст буквально «на диете и капельнице»: всё питание поступает строго под корень. Малейшее пересечение веток или острый угол – и дерево тратит силы не на плоды, а на листву, поэтому секатор здесь становится главным инструментом. Яблони высажены с интервалом в полтора метра, а ширина междурядий составляет четыре метра. На отдельных участках сеянцы расположены ещё плотнее.

Они высажены именно по интенсивной технологии, то есть это капельный полив, всё это внесение микро- и макроэлементов необходимо именно яблоням. На землянику отдельная кормёжка пойдёт, на яблоню – отдельная. Компьютер определяет кислотность воды, то есть с частотой 0,1 секунды определяет PH воды, чтобы растения правильно принимали эти элементы. Вадим Ахмадуллин, исполнительный директор Чишминского плодоовощного питомника

В 2020 году на встрече «Сельский час» Радий Хабиров посмотрел, как можно выращивать много яблок с помощью новых технологий. Благодаря господдержке сад вырос до 115 гектаров. В этом году планируют собрать хороший урожай – от 150 до 200 тонн яблок.

167 тысяч яблонь, четыре сорта, одна огромная территория и полное отсутствие садовода с лейкой. Всё питание здесь получают дистанционно, по технической карте, составленной на весь сезон. Полив включается по показаниям: фаза развития растения плюс влажность почвы. Иными словами, яблоня сама не скажет «хочу пить», но система за неё решит.

На яблоки оформлены все необходимые документы, включая сертификат о пригодности продукции. У хозяйства уже есть опыт сотрудничества со школами и детскими садами – фрукты и овощи поставлялись в столовые и ранее.

Яблоки будут востребованы в любом случае, потому что у нас в меню уже идут яблоки. Это в неделю один-два раза в меню. За счёт питания оно будет калиброванным, все одинакового размера, примерно одинакового веса, с очень хорошими вкусовыми качествами, это сорта такие как Беркутовка, Северный Синап, Жигулёвское и Хонай. Вадим Ахмадуллин, исполнительный директор Чишминского плодоовощного питомника

Пока яблоки только созревают, ягодный сезон уже в разгаре. Питомник работает с 2019 года, и клубника здесь – второй хит после яблок. Каждый сборщик набирает почти по три килограмма в ведро. Сорта – Надя, Азия и Федерика.

Каждый день мы собираем по 1,5 – 2 тонны. Моя работа: чтобы идеальная ягода был, красивая. А они приносят, сдают, я делаю по три кг и отправляю на склад. Там уже на реализацию. У меня сборщиков бывает 200 человек, а в день 60-70. Айгуль Калимуллина

Я сегодня собрала 28 ведер, а вчера 40. Зелёные ягоды не собирать, гнилые не собирать. Я не пропускаю, каждый день хожу. Мунира Валиева