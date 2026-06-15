В Башкирии прошёл турнир по подводной охоте

Больше 82 килограммов рыбы – именно столько добыли победители турнира по подводной охоте. Он прошёл в выходные в Агидели. Участвовали 16 команд не только из Башкортостана, но и других регионов России: Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Челябинской, Московской, Самарской областей. Подводные охотники соревновались в протоках реки Белой два дня.

Ребята хорошо отстрелялись, взяли крупных сомов, добыли трофеи, щуки по восемь кг, сомы за 50, лещи.

Радмир Хайруллин, руководитель Федерации подводного спорта Республики Башкортостан

Рекордным получился улов у акваменов из Татарстана, башкирская «Виктори» на втором месте. Завершились соревнования настоящей акцией милосердия. Всю пойманную рыбу участники реализовали по символической цене – 150 рублей за килограмм. Вырученные средства перечислят бойцам в зону специальной военной операции.

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