Больше 82 килограммов рыбы – именно столько добыли победители турнира по подводной охоте. Он прошёл в выходные в Агидели. Участвовали 16 команд не только из Башкортостана, но и других регионов России: Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Челябинской, Московской, Самарской областей. Подводные охотники соревновались в протоках реки Белой два дня.