Больше 82 килограммов рыбы – именно столько добыли победители турнира по подводной охоте. Он прошёл в выходные в Агидели. Участвовали 16 команд не только из Башкортостана, но и других регионов России: Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Челябинской, Московской, Самарской областей. Подводные охотники соревновались в протоках реки Белой два дня.
Рекордным получился улов у акваменов из Татарстана, башкирская «Виктори» на втором месте. Завершились соревнования настоящей акцией милосердия. Всю пойманную рыбу участники реализовали по символической цене – 150 рублей за килограмм. Вырученные средства перечислят бойцам в зону специальной военной операции.