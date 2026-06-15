Следующий сезон для «Салавата Юлаева» стартует 5 сентября выездной игрой против череповецкой «Северстали». 7 сентября команда встретится с «Авангардом» в Омске, а 9 сентября с «Барысом». Дома уфимцев можно будет увидеть 12 сентября: юлаевцы сыграют дома с «Ак Барсом».

Полный календарь опубликуют 16 июня. Что касается состава, то в следующем сезоне в составе «Салавата» точно не будет Алексея Василевского, Артема Пименова, Дениса Яна, Владимира Бутузова, Петра Хохрякова и Александра Хохлачёва. Из новичков пока в команду пришёл только Вадим Шипачёв.