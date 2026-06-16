В деревне Писарево уже полгода работает волонтёрский клуб «Во имя жизни на Земле». Он расположился в здании бывшей школы. 12 активистов, у многих из которых родные находятся на передовой, ежедневно помогают фронту: плетут маскировочные сети, заливают блиндажные свечи, собирают деньги и закупают для госпиталей мёд, продукты, средства гигиены и тёплые вещи.

Только за пять месяцев этого года сплетено 58 рулонов сетей, а с декабря прошлого – более полутора сотен. Залито больше сотни свечей, собрано 200 тысяч рублей. Волонтёры держат связь с бойцами-земляками и убеждены в том, что любая посильная помощь приближает победу.