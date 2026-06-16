Так, в башкирской юрте организовали чаепитие в честь новорождённого. В чувашской – сватались, а также научили делать брошь и куклу-оберег. В белорусской юрте гости увидели свадебный обряд и мастер-класс «Подкова счастья». И, конечно, чествовали передовиков сельского хозяйства, врачей, педагогов, многодетных матерей и участников специальной военной операции.

В 2025 году мы запустили откормочную площадку-фидлот на 800 голов. Скотина перезимовала, всё нормально. Планируем на следующий год построить один такой же, тоже на 800 голов, тоже развиваем.

Одним из самых любимых событий сабантуя вновь стал мастер-класс по приготовлению фирменного иглинского медовика. Главный секрет десерта – натуральный мёд местных пчеловодов. Гости праздника загадывают желания, ждут угощения. А вот какой по счету это медовик, можно узнать на информационном стенде с QR-кодом у памятника Елене Иглиной. Достаточно навести камеру телефона, и вся история села как на ладони.