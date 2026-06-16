Многонациональным получился сабантуй в Иглинском районе. В юртах культурные экспонаты выставили башкиры, русские, татары, чуваши, белорусы. Провели и разные обряды.
Так, в башкирской юрте организовали чаепитие в честь новорождённого. В чувашской – сватались, а также научили делать брошь и куклу-оберег. В белорусской юрте гости увидели свадебный обряд и мастер-класс «Подкова счастья». И, конечно, чествовали передовиков сельского хозяйства, врачей, педагогов, многодетных матерей и участников специальной военной операции.
Одним из самых любимых событий сабантуя вновь стал мастер-класс по приготовлению фирменного иглинского медовика. Главный секрет десерта – натуральный мёд местных пчеловодов. Гости праздника загадывают желания, ждут угощения. А вот какой по счету это медовик, можно узнать на информационном стенде с QR-кодом у памятника Елене Иглиной. Достаточно навести камеру телефона, и вся история села как на ладони.