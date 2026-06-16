В Башкирии в большой семье родился седьмой ребенок

8 июня в семье Вадима Александровича и Надежды Федоровны Валиахметовых произошло радостное событие – родился сын Леонид. Мальчик стал седьмым ребенком в большой и дружной семье.

Дома малыша с нетерпением ждали пять сестер – Анастасия, Полина, Марина, Анна и Мария, а также старший брат Ярослав.

Отдел ЗАГС Федоровского района Госкомюстиции РБ поздравляет семью Валиахметовых с пополнением и желает маленькому Леониду крепкого здоровья, счастья и радостного детства в атмосфере любви и заботы.