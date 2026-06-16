В Уфе спасатели помогли маленькому «изобретателю»

В Уфе спасатели помогли ребенку, у которого на пальцах застряли пластиковые муфты.

Пока отец занимался монтажом отопления, мальчик решил примерить оставшиеся полипропиленовые детали как кольца и надел их на восемь пальцев. Часть муфт удалось снять самостоятельно, однако два элемента застряли.

Родители обратились за помощью в поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Уфы. Спасатели аккуратно раскусили пластик при помощи слесарного инструмента и освободили пальцы ребенка. Медицинская помощь ему не потребовалась.