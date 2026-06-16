В Башкирии лишенный прав водитель сел за руль «КамАЗа»

Накануне на проспекте Юбилейном в Нефтекамске сотрудники ДПС остановили «КамАЗ» в рамках мероприятия «Грузовой автомобиль». За рулем находился 41-летний местный житель.

Сначала мужчина заявил, что документы находятся у хозяина грузовика. Однако при проверке выяснилось, что ранее его лишили прав. После этого водитель предъявил удостоверение, которое оказалось поддельным.

Мужчина утверждал, что пытался повторно сдать экзамен, но не сдал теорию, после чего якобы уехал в Липецк и там успешно прошел испытания. Эта информация не подтвердилась.

На место вызвали следственно-оперативную группу для оформления факта использования поддельного документа. Водителя отстранили от управления автомобилем. В отношении него составили административные материалы. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.