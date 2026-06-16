В Уфе после столкновения двух авто «Лексус» наехал на ограждение

Сегодня, 16 июня, около 09:00 в Уфе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным ГАИ, 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по Демскому шоссе в сторону Оренбургского тракта, при выполнении маневра допустил боковое столкновение с попутным автомобилем «Лексус» под управлением 47-летнего водителя. После столкновения «Лексус» наехал на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. По факту аварии начато административное расследование.