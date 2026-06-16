В Башкирии с началом дачного сезона выросло число повредивших глаза

Каждый день в Уфимский НИИ глазных болезней поступают пострадавшие со всей республики. С началом дачного сезона врачи бьют тревогу: триммеры, газонокосилки и «болгарки» без защиты калечат зрение. Как не оказаться на операционном столе и чем грозит пренебрежение простыми правилами безопасности?

Желание побыстрее управиться с травой на участке едва не стоило зрения Рифату Камаеву из Чекмагушевского района. Вместо привычной косы решил воспользоваться триммером. А вот защитный костюм не надел. Из-под ножей на высокой скорости вылетел камень, разбив линзу на очках, и повредил глаз. Уфимским хирургам пришлось извлекать осколки.

Машину завел да поехал в район. Сказали срочно ехать в Уфу. Вот результат – операцию сделали, спасибо персоналу.

Рифат Камаев, пострадавший /Чекмагушевский район/

Благодарит врачей и Денис Варисов из Абзелиловского района. Тоже спешил, тоже не стал надевать спецодежду.

Дома работал болгаркой, металл резал, очки не надел, торопился, быстрее надо было сделать. В итоге получил травму.

Денис Варисов, пострадавший /Абзелиловский район/
Фото №1 - В Башкирии с началом дачного сезона выросло число повредивших глаза

Неделю назад Денису Варисову сделали сложную микрохирургическую операцию, сейчас пациент находится под наблюдением врачей. Последствия таких травм могут быть очень серьезными, вплоть до потери зрения и инвалидности. Избежать можно, если соблюдать простые правила.

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Главное правило профилактики – использование защитных очков или щитков при любой работе, связанной с риском попадания инородных частиц в глаза. Помните: несколько секунд на то, чтобы надеть очки, смогут сохранить зрение на всю жизнь.

Лариса Мунирова, врач-офтальмолог уфимского НИИ глазных болезней БГМУ

По данным Минздрава Башкортостана, большая часть бытовых травм вызвана несоблюдением правил безопасности и применением некачественных средств защиты. Все это не пустые слова, а условия для здоровой и полноценной жизни.

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