В Башкирии с началом дачного сезона выросло число повредивших глаза

Каждый день в Уфимский НИИ глазных болезней поступают пострадавшие со всей республики. С началом дачного сезона врачи бьют тревогу: триммеры, газонокосилки и «болгарки» без защиты калечат зрение. Как не оказаться на операционном столе и чем грозит пренебрежение простыми правилами безопасности?

Желание побыстрее управиться с травой на участке едва не стоило зрения Рифату Камаеву из Чекмагушевского района. Вместо привычной косы решил воспользоваться триммером. А вот защитный костюм не надел. Из-под ножей на высокой скорости вылетел камень, разбив линзу на очках, и повредил глаз. Уфимским хирургам пришлось извлекать осколки.

Машину завел да поехал в район. Сказали срочно ехать в Уфу. Вот результат – операцию сделали, спасибо персоналу. Рифат Камаев, пострадавший /Чекмагушевский район/

Благодарит врачей и Денис Варисов из Абзелиловского района. Тоже спешил, тоже не стал надевать спецодежду.

Дома работал болгаркой, металл резал, очки не надел, торопился, быстрее надо было сделать. В итоге получил травму. Денис Варисов, пострадавший /Абзелиловский район/

Неделю назад Денису Варисову сделали сложную микрохирургическую операцию, сейчас пациент находится под наблюдением врачей. Последствия таких травм могут быть очень серьезными, вплоть до потери зрения и инвалидности. Избежать можно, если соблюдать простые правила.

Главное правило профилактики – использование защитных очков или щитков при любой работе, связанной с риском попадания инородных частиц в глаза. Помните: несколько секунд на то, чтобы надеть очки, смогут сохранить зрение на всю жизнь. Лариса Мунирова, врач-офтальмолог уфимского НИИ глазных болезней БГМУ