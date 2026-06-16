Каждый день в Уфимский НИИ глазных болезней поступают пострадавшие со всей республики. С началом дачного сезона врачи бьют тревогу: триммеры, газонокосилки и «болгарки» без защиты калечат зрение. Как не оказаться на операционном столе и чем грозит пренебрежение простыми правилами безопасности?
Желание побыстрее управиться с травой на участке едва не стоило зрения Рифату Камаеву из Чекмагушевского района. Вместо привычной косы решил воспользоваться триммером. А вот защитный костюм не надел. Из-под ножей на высокой скорости вылетел камень, разбив линзу на очках, и повредил глаз. Уфимским хирургам пришлось извлекать осколки.
Благодарит врачей и Денис Варисов из Абзелиловского района. Тоже спешил, тоже не стал надевать спецодежду.
Неделю назад Денису Варисову сделали сложную микрохирургическую операцию, сейчас пациент находится под наблюдением врачей. Последствия таких травм могут быть очень серьезными, вплоть до потери зрения и инвалидности. Избежать можно, если соблюдать простые правила.
По данным Минздрава Башкортостана, большая часть бытовых травм вызвана несоблюдением правил безопасности и применением некачественных средств защиты. Все это не пустые слова, а условия для здоровой и полноценной жизни.